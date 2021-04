Le luxe technologique que Lionel Messi a mis en œuvre dans l’un de ses hôtels et fait sensation en Europe

Grâce aux millions de dollars qu’il a générés grâce à son football, Lionel Messi a plusieurs investissements dans divers domaines, qui ne sont pas forcément liés au monde du baseball, et parmi eux, deux hôtels de premier ordre se démarquent: un en Majorque et un autre à Ibiza.

Ces deux établissements appartiennent à la chaîne hôtelière MIM Hotels (Majestic et Messi Hotels), gérée depuis 2017 par Majestic Hotel Group, qui cherche à offrir un excellent service à ses clients, qui peuvent désormais aussi vivre une expérience unique lorsqu’ils souhaitent se rafraîchir. dans les piscines sur place.

C’est que la pandémie de Covid-19 a paralysé les opérations des hôtels du monde entier, mais Messi en a profité pour affiner les deux bâtiments et leur donner une touche de distinction, comme il le concède habituellement sur le terrain.

La rénovation la plus remarquable de ses hôtels est que leurs piscines auront un effet de constellation, c’est-à-dire que, grâce à des lumières spéciales, quiconque observe l’eau la nuit aura l’impression de regarder un ciel étoilé.

Mais pas seulement cela, mais ceux qui plongent dans les eaux de la piscine MIM Ibiza pourront profiter de la musique d’un DJ sous l’eau, grâce à l’installation d’une nouvelle technologie qui leur permet d’entendre les sons sous l’eau.

«Dans l’eau, le son voyage beaucoup plus vite que dans l’air, donc vous l’entendez non seulement avec vos oreilles, mais aussi à travers vos os», expliquait Joel Cahen, fondateur de Wet Sounds, l’une des sociétés en 2016. à l’origine de cette nouvelle avancée, et que déjà à cette époque promettait d’étendre cette expérience à l’avenir aux chaînes hôtelières.

L’hôtel d’Ibizia a déjà rouvert ses portes la semaine dernière, tandis que celui de Majorque pourra le faire à partir de jeudi. À son tour, le US Green Building Council a décerné aux deux bâtiments le label LEED, qui les reconnaît comme durables, dans le cadre de la recherche de réduction de la pollution pour lutter contre le réchauffement climatique. Ainsi, le MIM Ibiza est entré dans la catégorie Or, tandis que celui de Majorque était dans la catégorie Argent.

Ce dernier a fait l’objet d’une rénovation de façade et dispose également désormais d’un spa luxueux avec vue sur l’océan, pour une plus grande détente de ses résidents, qui pourront non seulement profiter d’une séance de massage, mais aussi d’une vue unique.

Combien coûte Lionel Messi’s Hotel?

Messi a acheté l’hôtel Ibiza en 2018. Le complexe qui s’appelait Es Vivé est situé à quelques mètres de la plage et de la mer Méditerranée. Il dispose de 52 chambres dont le prix est compris entre 225 (227) et 526 euros (647 dollars) la nuit.

La plus chère est la suite présidentielle. En outre, il dispose d’une décoration moderne, d’un spa et d’une salle de sport, entre autres équipements. En 2020, j’ai acquis le Fona Mallorca, situé dans la ville de S’Illot et à 50 mètres de la plage de Sa Coma. Il dispose de 98 chambres, d’un spa, d’une salle de sport, de deux piscines et d’un bar-restaurant servant une cuisine méditerranéenne avec vue sur la mer.

L’année dernière, la chaîne hôtelière appartenant à La Pulga était également dans l’actualité après avoir décidé d’élargir son offre en acquérant l’un des hôtels les plus exclusifs d’Espagne: l’Himalaia Baqueira, situé au cœur de la station de ski de Baqueira Beret, à Lleida. Cet hébergement est situé au pied de la piste de ski, à côté d’un téléphérique, au cœur de la vallée de la Ruda, dans les Pyrénées de Lérida.

Au total, la chaîne hôtelière de Messi est composée de quatre hôtels, auxquels s’ajoute un hôtel situé à Sitges, à Barcelone, qui lui a coûté près de 30 millions de dollars en 2017.