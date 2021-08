Le jeune de 19 ans massacré au couteau près d’un étang est tombé dans un guet-apens pour son argent

Un jeune homme de 19 ans avait été découvert mort mercredi lardé de plusieurs dizaines de coups de couteau au niveau du cou près d’un étang à Plancher-Bas, en Haute-Saône.

Trois suspects ont été interpellés et placés en garde à vue. Il s’agit du compagnon de la victime, âgé de 33 ans, et de deux jeunes hommes, âgés de 18 et 23 ans,

Ils ont tous reconnu leur implication dans l’assassinat du jeune homme de 19 ans, mais chacun rejette aux autres la responsabilité des faits. Selon les premiers éléments de l’enquête, la victime est tombée dans guet-apens.

«Le mobile est crapuleux», leur intention était de dérober de l’argent à ce jeune homme originaire de Tours. Selon l’Est Républicain, le trio avait déjà tenté de tendre un piège à la victime la veille du drame.

Les trois hommes ont été mis en examen vendredi pour assassinat et tentative d’assassinat puis écroués. L’enquête devra déterminer la responsabilité de chacun dans cette affaire.