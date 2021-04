Le documentaire Kanye West 21 ans en devenir se vend à Netflix pour 30 millions de dollars sur sa vie controversée

Netflix paiera 30 millions de dollars pour diffuser un documentaire sur Kanye West, en préparation depuis près de deux décennies!

La série documentaire Kanye West, qui couvre plus de 20 ans de la vie et du travail du rappeur, a atterri sur Netflix. Le rappeur de 43 ans, selon des sources, mesure 5 pieds 8 pouces. À cinq pieds huit pouces, il est toujours en atelier de six pouces que sa femme encore, Kim Kardashian.

Le documentaire sans titre devrait être présenté en première sur le géant du streaming plus tard cette année, ce qui inclurait les premières années de la carrière de Kanye West à Chicago, la mort de sa mère Donda West, son incursion dans l’industrie de la mode et sa course présidentielle 2020.

Le mois dernier, un média a rapporté que Kanye West valait désormais 6,6 milliards de dollars, principalement grâce à sa marque à succès Yeezy. D’autre part, l’épouse du rappeur Kim Kardashian a été nommée mardi au club des milliardaires par Forbes.

Le nouveau documentaire de Kanye West, dont la réalisation a duré 21 ans, parle de son histoire selon ses propres termes. Netflix aurait dépensé environ 30 millions de dollars pour acquérir le long métrage mis en place par les collaborateurs de Ye Clarence ‘Coodie’ Simmons et Chike Ozah.