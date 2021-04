Le Borussia Dortmund furieux contre le clan Haaland : voici la raison

D’après les informations de Tuttosport, les dirigeants du Borussia Dortmund seraient furieux.

Au sein du BvB on ne comprend en effet pas comment Mino Raiola et le père d’Erling Haaland peuvent s’afficher de la sorte et rencontrer d’autres clubs, alors même que la saison n’est pas terminée et que le joueur est sous contrat jusqu’en 2024.

Le quotidien italien rappelle d’ailleurs que Dortmund n’est pas vraiment dans une position de force, avec une cinquième place en Bundesliga et un match capital face à l’Eintracht Francfort ce samedi (15h30).