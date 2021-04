LDC : «Nous ne sommes pas bêtes, le Bayern n’est pas une équipe facile mais…», Mauricio Pochettino

Dans Le Parisien, l’entraîneur argentin du PSG a affirmé qu’il se méfiait du club allemand, qu’il rencontre mercredi prochain, à 21h, en Allemagne, dans le cadre du quart de finale aller de la Ligue des Champions.

«Nous ne sommes pas bêtes, le Bayern n’est pas une équipe facile, c’est le champion d’Europe en titre. Mais il n’y a pas à avoir de complexe d’infériorité. On ira à Munich avec du respect, mais avec l’objectif de se qualifier en demi-finale. (…) J’ai un bon exemple. Avec Tottenham, en quart de finale contre Manchester City en 2019, Harry Kane se blesse en première période du match aller. On joue près d’une heure sans lui et le match retour sans lui, notre attaquant le plus essentiel, comme (Robert) Lewandowski pour le Bayern. Et nous nous sommes qualifiés. Le Bayern, ce n’est pas que Lewandowski, qui est un joueur énorme. Mais la vraie forteresse du Bayern, c’est son groupe, son équipe. Ce club dégage une force énorme» a conclu Mauricio Pochettino.

La formation allemande devra se passer de son buteur polonais au moins pour le match aller contre Paris. Le club de la capitale française, lui, devra faire sans le milieu de terrain italien Marco Verratti, positif à la Covid-19 et également forfait pour le match contre le LOSC, ce samedi.

L’Argentin Leandro Paredes sera également absent contre le Bayern, car suspendu. Danilo Pereira et Layvin Kurzawa sont quant à eux incertains.