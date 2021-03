L’ancien coéquipier de Lionel Messi a avoué qu’il avait refusé de jouer à un match pour pouvoir être transféré au FC Barcelone

Le milieu de terrain qui partageait les vestiaires avec la star argentine a fait une confession impressionnante.

Javier Mascherano a révélé dans une interview au magazine Four Four Two que son arrivée au Barça à l’été 2010 n’était possible que d’une seule manière: il a refusé de disputer un match de Premier League contre Manchester City alors qu’il était joueur de Liverpool, faisant ainsi pression une direction qui ne voulait pas le vendre après lui avoir assuré le contraire.

«J’ai eu une réunion avec le directeur technique à ce moment-là, Christian Purslow, qui m’a dit que je pouvais partir si une bonne offre venait. Puis il y a eu une proposition sur la table, mais Liverpool a regardé ailleurs», avoue l’ancien argentin.

Liverpool n’a pas tenu sa promesse et Mascherano a décidé de prendre des mesures à ce sujet; Il s’est déclaré par contumace face au match que les Reds ont dû jouer contre City.

Une décision dont Mascherano n’est pas très fier, mais admet qu’il l’a fait par nécessité: «D’une part, les fans de Liverpool n’étaient pas du tout satisfaits de moi et je comprends pourquoi. D’un autre côté, le conseil d’administration à ça le temps m’avait promis quelque chose et n’avait pas tenu sa parole», déclare l’ancien West Ham, entre autres équipes.

De même, Mascherano explique que faire pression sur Liverpool était le seul moyen de désamorcer la situation: «J’étais assez en colère qu’ils n’aient pas tenu parole. Refuser de jouer contre City était le seul moyen de montrer mon inconfort. J’ai dit au club que Je le voulais. Je pars pour des raisons familiales. La façon dont j’ai agi ne m’a pas plu, mais il n’y avait pas d’autre option car sinon Liverpool n’aurait jamais tenu sa promesse.»

Enfin, Mascherano s’est rendu à Barcelone en 2010. Josep Guardiola l’a recruté dans ses rangs pour occuper le poste de milieu de terrain défensif, cependant, les circonstances ont fait miser définitivement le coach sur l’Argentin comme défenseur central.

Mascherano a joué aux côtés de Gerard Piqué et n’a pas mal fait lors de sa première saison en tant que joueur du Barça, puisqu’il a remporté la Ligue et la Ligue des champions. En 2018, il a dit au revoir au Barça après avoir disputé 334 matchs et remporté 19 titres.