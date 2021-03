Laeticia Hallyday : ses filles, Jade et Joy lui ont adressé de jolies messages d’amour pour son anniversaire

Après un aller-retour à Paris pour entamer les procédures judiciaires concernant les dettes de son ex-mari, Laeticia Hallyday est retournée à Los Angeles pour fêter son 46ᵉ anniversaire.

En effet, Laeticia Hallyday voulait absolument souffler ses bougies auprès de son chéri, Jalil Lespert. Le réalisateur a d’ailleurs mis les petits plats dans les grands pour lui faire plaisir.

Ainsi, le couple a organisé une fête en petit comité, avec des proches. Mais ce n’est pas tout ! Jalil Lespert a également adressé une adorable déclaration à sa belle, via ses réseaux sociaux.

Il a donc posté 3 photos d’eux, enlacés, devant la villa de Pasific Palisades. «Bon anniversaire my love Laeticia Hallyday, tu es la merveille, le joyau qui me fait vibrer, respirer et rêver à chaque seconde», écrit-il en légende de son post.

Il est certain que Laeticia Hallyday a dû être émue à la lecture de ses mots. Les fans du couple en tout cas ont totalement approuver cette petite attention. Ils n’ont pas hésité à le faire savoir en commentaires. Mais la jeune femme a eu une tonne d’autres messages. De ses fans oui, mais surtout de ses filles Jade et Joy.

À l’occasion des 46 ans de sa maman, Joy s’est également saisi de ses réseaux sociaux afin de lui dédier un post. En story Instagram donc, la jeune fille a publié une photo de Laeticia Hallyday et elle, dans les bras l’une de l’autre. En décor, elles semblent être à la plage puisqu’elles portent un bikini.

Il s’agit ainsi d’un très beau moment entre mère et fille que Joy partage à ses fans. «Bon anniversaire, merci d’être aussi compréhensive et généreuse, et merci d’être la meilleure des mamans, je t’aime», a-t-elle également écrit en légende du cliché. Encore une fois, la veuve de Johnny a dû avoir les larmes aux yeux.

Mais c’était sans compter sur Jade, sa seconde fille. Selon les dires, cette dernière serait en brouille avec sa maman. Vrai ou non, cela ne l’a pas empêché de souhaiter un bel anniversaire à Laeticia Hallyday.

Comme Joy, il s’agit d’une photo d’elles, se faisant un câlin. Pour autant, ce cliché date puisque la jeune fille n’était encore qu’un bébé.

«Merci d’être toujours auprès de moi et de me comprendre. Tu es une maman merveilleuse qui m’a inspirée toute ma vie. Je t’aime infiniment», ajoute-t-elle en légende de son post. Voilà de quoi mettre fin aux rumeurs !

Quoi qu’il en soit, la maman de Jade et Joy semble avoir été gâtée pour son 46ᵉ anniversaire. Nous espérons que l’amour perdure dans cette famille.