Laeticia Hallyday : la jeune femme s’affiche en total look hyper décontracté à la plage !

Très active sur les réseaux sociaux, Laeticia Hallyday dévoile très souvent des clichés de sa vie. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle profite à fond de son voyage à Malibu. Elle en a profité pour s’afficher avec un joli look.

Alors que la crise sanitaire fait toujours rage en France, Laeticia Hallyday apporte un peu de bonheur sur ses réseaux sociaux. Grâce à ses photos, elle fait rêver ses fans. Pour rappel, elle est en vacances à Malibu.

Ce mercredi 8 avril, Laeticia Hallyday a d’ailleurs partagé plusieurs photos vraiment adorables sur son compte Instagram. Dans un 1er temps, elle a pris la pose aux côtés de sa grande fille Joy. Les deux sont vraiment très proches.

Il y a quelques mois, des rumeurs affirmaient que la joie blonde avait des histoires avec sa grande fille Jade. D’après plusieurs infos, cette dernière lui aurait reproché d’être beaucoup trop présente sur les réseaux sociaux.

En revanche, la maman semble tout de même réconcilier avec sa grande fille. Désormais, elle profite de jolis moments avec sa petite fille, Joy. Les deux s’affichant d’ailleurs très souvent ensemble sur les réseaux sociaux.

Cette fois ci, Joy a pris la pose avec la tête contre Laeticia Hallyday. Avec le regard face à la mer, elle n’a pas manqué de faire craquer la Toile. Concernant sa tenue, elle a opté pour un sweat noir et un masque.

De son côté, Laeticia Hallyday s’est affichée dans un look décontracté sur la plage. Comme sa fille, elle a choisi un sweat beige. Elle a complété son look avec un joli chapeau et des lunettes de soleil.

Avec son plus beau sourire, Laeticia Hallyday est apparue très complice avec Joy. C’est d’ailleurs son chéri, Jalil Lespert, qui a capté ce moment entre la maman et sa fille. Les deux ont fait sensation auprès des abonnés.

En légende de sa photo Instagram, elle a aussi écrit : «Love is all we need.» à traduire par «L’amour est la seule chose dont nous avons besoin». Un très joli message qui a séduit la Toile.

Avec son cliché, Laeticia Hallyday a d’ailleurs récolté plus de 11 600 «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans. Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas hésité à les complimenter. Il faut dire qu’elles sont apparues rayonnantes.

Ils ont auss écrit à la maman : «Comme chantait ton Mari : De l’amour, de l’amour de l’amour.», «Mère et fille trop belles.» mais aussi «Une très belle photo, de l’amour de l’amour. Tendresse entre mère est fille. Vous êtes magnifiques».

D’autres ont aussi ajouté à Laeticia Hallyday : «Que de l’amour. Cette photo respire le bonheur, la sérénité. C’est magnifique. On vous aime fort.» mais aussi «Vous avez raison, l’amour embellit la vie. Et donne des ailes».

