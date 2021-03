Laeticia Hallyday : elle dénonce les violences domestiques faites aux femmes

Laeticia Hallyday est très active sur les réseaux sociaux. Et elle n’hésite pas à prendre la défense des femmes agressées.

Le 8 mars dernier, on célébrait la journée internationale des droits des femmes. L’occasion donc de rappeler que le combat des femmes contre ces abus est toujours d’actualité.

C’est pourquoi Laeticia Hallyday souhaite aider toutes ces victimes d’abus et de violences domestiques. C’est exact, Laeticia Hallyday se bat depuis des années contre les violences faites aux femmes. Et encore plus depuis la crise sanitaire.

En effet, avec les confinements et les couvres-feu, les violences domestiques se sont multipliées. Et de nombreuses femmes se sentent prises au piège de leur agresseur.

Si plusieurs actions ont été menées, la situation n’a toujours pas évolué. C’est pourquoi de nombreuses célébrités se sont engagées pour agir. Tout comme l’ex-compagne de Johnny Hallyday. En effet, Laeticia Hallyday est tombée sur un témoignage très bouleversant.

Celui de l’influenceuse Amélie Challeat, qui a beaucoup fait parler. Sous une photo d’elle avec des bleus sur le visage, la jeune femme explique ce qui lui est arrivé.

«Je suis tombée par terre et j’ai perdu connaissance un bref instant». Elle raconte alors comment son voisin l’a agressée alors qu’elle rentrait chez elle, après avoir appris la mort de sa mère.

Amélie Challeat a donc passé 4 heures au commissariat pour porter plainte avec son bébé malade. Mais la police refuse de la prendre en charge et de lui donner un rendez-vous.

Une scène surréaliste qui prouve bien que les femmes sont encore victimes aujourd’hui d’abus de violences. Et ne sont pas assez écoutées par la police. Laeticia Hallyday partage donc son émotion : «Son témoignage est poignant. Il me glace le sang. Force et courage. Nous t’envoyons notre soutien».