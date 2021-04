Lady Gaga : le promeneur de chiens de la chanteuse prend une énorme décision

Après avoir été victime d’une blessure par balle alors qu’il promenait les chiens de Lady Gaga, Ryan Fischer a pris la décision de quitter son appartement actuel afin de trouver un endroit plus sûr.

Le promeneur de chiens âgé de 30 ans a effectivement frôlé la mort le mois dernier lorsque des individus l’ont agressé afin de s’emparer des chiens de la chanteuse, et bien qu’il ait survécu et que les compagnons à quatre pattes de la star ont été retrouvés, il préfère désormais déménager afin de s’assurer que ces malfaiteurs ne le trouvent pas.

Une source a confié au journal US Sun : «Il ne vit plus chez lui depuis qu’il a quitté l’hôpital, il est chez des membres de sa famille qui prennent soin de lui pendant qu’il continue à guérir. Tout le monde était choqué par ce qui lui est arrivé et on nous a dit qu’il ne compte pas y retourner. Il veut vivre dans un endroit sûr, surtout sachant que les malfaiteurs sont encore dans la nature. Tout le monde espère qu’il réussira à se remettre de cette épreuve et continuera de mener une vie aussi normale que possible.»

Les deux chiens de Lady Gaga (Koji, Miss Asia, et Gustavo) ont été retrouvés peu de temps après avoir été subtilisés, seulement quelques heures après que l’interprète de «Born this way» a annoncé une récompense de 500.00 dollars pour quiconque lui ramènerait ses chiens sains et saufs.

La star a également financé les soins médicaux apportés à Ryan Fischer et serait très reconnaissante envers ce dernier. Un informateur a partagé à ce sujet : «Elle l’adore et elle se sent infiniment reconnaissante envers lui pour sa bravoure.»