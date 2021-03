La surprenante vidéo que Georgina Rodríguez a dédiée à Cristiano Ronaldo

Georgina Rodríguez est une fois de plus une tendance dans les réseaux sociaux et ce n’est pas à cause des poses dans ses images, mais à cause d’une vidéo émotionnelle qu’elle a dédiée à son partenaire.

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodríguez sont l’un des couples les plus acclamés au monde et bien qu’ils vantent tous les deux une belle relation amoureuse sur leurs réseaux sociaux, il y a certains détails que nous ne connaissons pas sur leur vie sentimentale.

Généralement, Georgina partage des vidéos et des photos de son partenaire et de leurs enfants et comment ils vivent leur vie au jour le jour. Au cours des dernières heures, les influenceurs ont partagé une carte postale où le Portugais apparaît dans l’un de ses matchs, dans cette image son partenaire a révélé le pseudonyme avec lequel il se réfère à lui.

De son côté, Cristiano a profité du moment pour démentir les fausses rumeurs de son départ à Madrid, après sa récente élimination de la Ligue des champions avec la Juventus. L’attaquant portugais a choisi d’émettre un message que beaucoup ont interprété comme un signal à la Maison Blanche.

Message que Georgina elle-même voulait révéler avant la performance stellaire de Christian sur le terrain de jeu comme s’il s’agissait d’une prévision. «Zeus», c’est comme ça que Georgina appelle Cristiano.

C’est ce qu’impliquait la mannequin hispano-américaine dans sa dernière publication sur les réseaux sociaux, accompagnant ce surnom de rose rouge et d’attaquant portugais coiffé d’une couronne, montrant que pour elle, il n’y a personne qui puisse la surmonter.

Nous ne savons pas si Georgina qualifie le CR7 de «Zeus» à l’intérieur, bien qu’elle ait pu le faire après que Cristiano ait envoyé un message fort à ses partisans après avoir marqué un nouveau «hat-trick» contre Cagliari avec lequel la Juventus a scellé une victoire après la défaite d’être éliminé en Europe aux mains de Porto.

La vérité est que nous ne pouvons pas savoir comment ils sont transportés à l’intérieur, mais nous pouvons apprécier ce qu’ils nous montrent à l’extérieur. La vérité est qu’ils sont vus heureux ensemble, et cela se reflète dans la vidéo émouvante que le mannequin a dédiée au footballeur portugais, le félicitant pour son record de 770 buts.