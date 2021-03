La star française s’est évanouie à l’entraînement et a alarmé tout le monde (vidéo)

Le joueur s’est effondré et a été rapidement soigné par l’équipe médicale de son club.

Un moment de grande tension et de choc s’est produit ce mardi à l’entraînement de l’Atlético Madrid, une équipe formée par Diego Simeone et leader de la Liga.

Est-ce que l’attaquant français Moussa Dembélé s’est évanoui à l’entraînement alors qu’il faisait un travail d’allongement. L’attaquant de 24 ans a été le protagoniste d’un moment de grande tension dans l’équipe qui mène le tournoi espagnol lorsqu’il a disparu sur le terrain.

Le moment a été capturé par les caméras de @DirectoGol et ils sont choqués de voir comment le footballeur finit par s’allonger sur l’herbe en faisant un allongement sur l’une de ses jambes.

Il a été rapidement soigné par les médecins et heureusement ce n’était qu’une perte de pression subie par le joueur, qui a pu quitter l’entraînement seul et hors de danger. De même, les médecins ont décidé de le laisser sous observation pour pouvoir le contrôler.

Moussa Dembélé était le renfort vedette du marché des transferts passé

L’ancien lyonnais a été signé pour la seconde moitié de cette saison et n’a disputé que deux matchs de Liga et a également ajouté 45 minutes entre les deux huitièmes de finale de Ligue des champions contre Chelsea avec le maillot rouge et blanc. Avant d’arriver au Colchonero de Cholo Simeone, j’ai disputé 16 matches de Ligue1 française.