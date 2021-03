La star brésilienne souffre d’une incroyable anomalie qui met sa vie en danger

Des détails inconnus sur la santé de l’un des meilleurs joueurs du Brésil étaient connus. Chez le footballeur d’élite, il est tout à fait normal de perdre plusieurs kilos lors d’une activité physique. Mais ce qui arrive à une star brésilienne ne l’est pas.

Hulk est un joueur qui «transpire le maillot» dans tous les sens: il laisse tout sur le court et aussi dans la sueur, un produit qui à chaque match qu’il joue avec l’Atlético Mineiro il peut perdre jusqu’à 5 kilos.

Avec 85 kilos de poids, 1,80 m de hauteur et avant une telle baisse de poids après chaque match, l’attaquant a besoin de s’hydrater pour conserver sa forme.

Roberto Chiari, physiologiste de l’Atlético Mineiro, explique dans des déclarations à TV Galo la perte de poids anormale de Hulk à chaque match: «Il transpire beaucoup, cela ne veut pas dire qu’il est mauvais. En fait, l’athlète qui transpire beaucoup utilise le mécanisme le plus efficace. pour dissiper la chaleur corporelle, qui se fait par la transpiration. Cette sueur, en s’évaporant, permet à l’athlète de perdre plus efficacement la chaleur corporelle. Par conséquent, perdre plusieurs kilos en se déshydratant par la sueur n’est pas le problème. Il suffit de faire très attention à l’hydratation».

Le physiologiste du club brésilien souligne l’importance de l’hydratation chaque jour après chaque séance d’entraînement: «Notre masseur, qui est à côté du terrain, sait déjà qu’à chaque arrêt d’entraînement le premier joueur qui doit recevoir de l’eau ou isotonique est Hulk, car il va se déshydrater beaucoup. On a remarqué qu’il perdait beaucoup de poids à chaque séance d’entraînement, mais Dieu merci, il n’a pas atteint ces kilos. Peut-être à cause de l’efficacité de nos masseurs qui sont toujours là pour s’hydrater. Mais pour en être sûr, il faut favoriser l’hydratation après l’entraînement. Et le lendemain, il revient avec le même poids qu’il avait avant l’entraînement. Il s’agit de pouvoir tout prendre dans le bon sens et finir par ne pas avoir de pertes».

La carrière sportive de Hulk

Givanildo Vieira de Souza, plus connu sous le nom de Hulk, 35 ans, a accordé une passe décisive dans les 165 minutes qu’il a jouées avec l’Atlético Mineiro lors des deux matches disputés dans le championnat du Minas Gerais.

La longue carrière du Brésilien l’a conduit à marquer des buts au Japon (Kawasaki Frontale, Hokkaido Sapporo, Tokyo Verdy ), au Portugal (Porto), en Russie (Zenit), en Chine (port de Shanghai) et maintenant il espère le faire dans son pays natal. pays après avoir échoué à le faire. à ses débuts avec Vitória.