La journée lui est favorable : Lionel Messi, à l’affût d’un autre record du roi Pelé

Le Barça accueillera Valladolid cet après-midi et Lionel Messi pourrait atteindre un autre record pour la star brésilienne. De plus, la journée le favorise. Vous y arriverez?

C’est déjà une habitude. Lionel Messi bat en permanence des records et pulvérise des marques de légendes qui semblaient inaccessibles.

Après avoir dépassé Pelé en décembre dernier en tant que meilleur buteur de l’histoire dans le même club, le Flea peut aujourd’hui atteindre une autre marque de la star brésilienne et la date joue en sa faveur.

Barcelone reçoit Valladolid cet après-midi dans un match clé, car s’ils gagnent, ils ne seront qu’à un point du leader, l’Atlético de Madrid, dont la défaite contre Séville a mis du poivre dans la Ligue espagnole, qui jusqu’à il n’y a pas longtemps semblait condamnée en faveur de la Équipe Colchonero.

Et dans ledit match, si Messi parvient à marquer, il atteindra 468 buts en Liga, égalant la marque d’O Rei, qui a marqué ce chiffre dans la Ligue Paulista et à partir d’aujourd’hui, selon les statistiques de l’IFFHS, le joueur avec le la plupart des buts dans une seule ligue ou compétition.

Pour La Pulga, il y a un détail particulier qui joue en sa faveur, c’est qu’il a très bien fait à chaque fois qu’il a joué un lundi. Jusqu’à aujourd’hui, la star de Rosario a disputé cinq matchs avec le maillot de Barcelone en début de semaine et a marqué six buts. De plus, le bilan a été plus que positif, puisqu’il en a remporté quatre et a égalisé le reste.

Le premier lundi que Messi a joué était le 28 août 2006, lorsqu’il a marqué un but pour la victoire 3-2 contre le Celta de Vigo.

Le deuxième match de Leo lundi est l’un des meilleurs souvenirs de cette revue, bien qu’il n’ait pas marqué de buts. C’était dans le Clásico contre le Real Madrid le 29 novembre 2010, qui a terminé 5-0 en faveur de Barcelone au Camp Nou et a fourni deux passes décisives à David Villa.

En 2011, le 29 août, Messi l’a encore cassé un jour lundi dans le 5-0 contre Villarreal au Camp Nou. La Pulga a envoyé un doublé et a donné une passe décisive.

Le quatrième lundi avec une activité officielle pour Messi était pour la Super Coupe d’Espagne, dans la seule égalité du record. C’était 1 contre 1 contre l’Athletic Bilbao, le 17 août 2015 au Camp Nou, et Leo a marqué un but.

Enfin, le cinquième duel de Leo un lundi était cette saison. Le 15 mars, Barcelone a battu Huesca 4 à 1 avec un doublé de l’Argentin 10.