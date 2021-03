La France a battu le Kazakhstan et remporté sa première victoire lors des éliminatoires en direction du Qatar 2022

Le champion du monde a battu le Kazakhstan 2-0 en tant que visiteur, a remporté sa première victoire en Playoffs et a été le seul leader du groupe D.

L’équipe de France, championne du monde en titre, a remporté aujourd’hui sa première victoire lors des éliminatoires de l’UEFA vers la Coupe du monde Qatar 2022 en battant le faible Kazakhstan avec juste assez, par 2 à 0, et avec cette victoire, elle reste le seul leader du groupe D en attendant ce qui se passera plus tard avec l’Ukraine-Finlande.

L’équipe de France avait commencé son chemin vers la prochaine Coupe du monde mercredi dernier, faisant match nul contre l’Ukraine 1 à 1 à Saint- Denis , tandis que les Kazakhs avaient eu un rendez-vous libre et c’était aujourd’hui leurs débuts.

Le triomphe français a commencé à donner aux 19 minutes de la première fois, lorsque l’attaquant du FC Barcelone, Ousmane Dembélé , a terminé croisé pour ouvrir le marqueur.

A la 43e minute, Antoine Griezmann a pris un corner du gauche et dans sa tentative de dégager le ballon, le défenseur local Sergiy Maliy l’a dirigé vers l’arrière de son propre but.

Ainsi la France est allée à la pause en gagnant par 2 à 0. Dans le complément, à 29 minutes, l’entrée Kylian Mbappé avait la possibilité de prolonger l’avantage du point de penalty, mais sa frappe a été arrêtée par le gardien kazakh Aleksandr Mokin .

Avec cette victoire, les Gaulois ajoutent quatre points et regardent tout le monde du haut, bien que plus tard l’Ukraine et la Finlande jouent, toutes deux avec un point, donc s’il y a un vainqueur, elles rattraperont Didier Deschamps en haut du tableau.

Le prochain match des champions du monde aura lieu mercredi, lors de leur visite en Bosnie – Herzégovine, qui a eu ce week-end un rendez-vous libre. Le Kazakhstan, pour sa part, se rendra en Ukraine le même jour.