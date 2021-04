La fiancée de DMX se fait tatouer en hommage au regretté rappeur (photo)

La fiancée de DMX, Desireé Lindstrom, a encré un tatouage en l’honneur du rappeur décédé la semaine dernière vendredi. Le tatouage comporte les écritures: «Dog love» et une grande lettre «X».

Dog love est le titre d’une chanson de DMX sortie en 2006 et représente son amour pour les chiens, tandis que le X imite le lettrage cursif du surnom de DMX.

Lindstrom, qui est également la mère du 15e enfant de DMX, s’est fait tatouer par le célèbre tatoueur new-yorkais, Krystal Kills of Black ink crew.

La tatoueuse qui a posté la photo sur sa page Instagram, a rendu hommage au regretté rappeur tout en envoyant des mots de réconfort à Lindstrom.

«Je me sens honoré de pouvoir faire ce mémorial mais aussi attristé. Votre lumière était incomparable. @ desi123love Je prie pour que vous trouviez votre chemin à travers ces temps sombres et rappelez-vous que l’amour que vous aviez l’un pour l’autre sera à jamais détaché. Je suis content d’avoir pu en être témoin. Le monde a perdu une icône mais aussi un grand père. Prier pour votre famille. REST IN POWER DMX», a-t-elle écrit dans la section des légendes.

Né Earl Simmons, le regretté rappeur a proposé à Lindstrom en août 2019 lors du troisième anniversaire de leur fils. Selon les rapports médicaux, la mort du rappeur survenue le 9 avril 2021 était le résultat d’une surdose de drogue qui l’a laissé dans un état végétatif pendant six jours.