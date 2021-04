La femme de Lionel Messi : la mort qui attriste Antonela Roccuzzo

L’histoire est aussi triste qu’un film: une jeune fille de 31 ans meurt d’un cancer de l’utérus, mais une semaine avant la naissance de son fils, a fait une gestation dans le cadre du système de gestation pour autrui, et elle le tient dans ses bras.

Avant de mourir, elle a dit à son père: «Je vivais entourée de beaucoup d’amour, j’étais très heureuse.» La jeune femme s’appelle Sofía Sarkany, fille de Ricky, le créateur de chaussures argentin partenaire d’Antonela Rocuzzo, l’épouse de Lionel Messi, et de Sofía Balbi, l’épouse de Luis Suárez.

«Vous avez toujours fait seulement ce que votre cœur a dit pour vous rendre heureux. Et ainsi vous nous avez tous rendus heureux. J’ai eu l’immense privilège que vous êtes l’une de nos filles. La fierté de dire: ‘Je suis le père de Sofia.’ à vos sœurs qui m’apprennent aussi tous les jours», a déclaré Ricky Sarkany dans un message sur ses réseaux sociaux après le décès de sa fille dans une clinique de Miami.

Sofia était l’aînée de quatre sœurs et s’était consacrée à la conception de sacs à main et de chaussures. Il avait reçu un diagnostic de cancer en 2018. «Merci de nous avoir appris avec Graciela à être parents. De m’avoir donné l’opportunité d’être pendant une courte période votre professeur et, désormais, votre élève et admirateur», a ajouté le père de Sofía dans sa lettre publique émouvante.

La naissance de Félix était prévue pour le dimanche 28 mars, mais elle a été avancée d’une semaine, ce qui a permis à Sofia de rencontrer son fils et de le retenir avant de mourir. Clara, 22 ans et sœur cadette de Sofia, s’est également exprimée sur les réseaux sociaux avec admiration et gratitude envers sa sœur.

«Comment se passe la vie sans toi? Toute une vie ensemble, ma compagne d’absolument tout, ma complice, ma sœur, ma meilleure amie et mon clone. Je suis éternellement reconnaissante de m’avoir choisie comme ta sœur, c’est un honneur ( . ..). Tu es partie quand ta chanson préférée jouait et on t’a fait des massages, on t’a donné des bisous, on a chanté et on a bavardé. Toi aussi. Plein d’amour. Merci pour tant de moments magiques, ma petite sœur. Vous êtes un combattant, un homme sage et une personne pleine de gentillesse et d’amour. Volez très haut. Peignez le ciel avec votre passion et repos que vous avez tout donné et plus encore! Nous nous reverrons».

Ricky Sarkany, le père de Sofía, était partenaire de Rocuzzo et Balbi dans un magasin avec sa marque qui a ouvert en 2017 sur l’emblématique Avenida Diagonal, à Barcelone.

L’entreprise n’a pas duré longtemps et a été fermée en 2019. «À ce moment-là, ils doivent se consacrer à leurs nouveau-nés et mettre toute leur énergie dans la famille», expliquait alors Sarkany.