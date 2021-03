La condition de Barcelone pour qu’Agüero soit le coéquipier de Messi

Le prochain marché des transferts pourrait déposer Kun dans l’équipe de Culé et, si Messi décide de rester dans le club toute sa vie, ils pourraient être coéquipiers pour la première fois en dehors de l’équipe nationale argentine.

Le Kun Agüero est l’un des noms que le nouveau club serait sur la table pour renforcer l’équipe pour la saison prochaine. L’Argentin serait ravi de pouvoir terminer sa carrière au plus haut niveau d’Europe au Camp Nou, mais le club des Blaugrana est clair que l’opération ne serait viable et intéressante que si les conditions économiques étaient très favorables.

La situation financière du Barça est ce qu’elle est et ils devront continuer à réduire la masse salariale, de sorte que l’hébergement de l’Argentin ne serait possible que si des conditions acceptables sont acceptées.

Agüero quittera City, où il a joué cette saison un rôle de témoignage. En fait, le club anglais est déjà à la recherche d’un remplaçant à l’avant et parierait beaucoup sur l’arrivée de Haaland, même s’il a également Harry Keane dans son portefeuille, un footballeur qui s’est engagé à quitter Tottenham cette saison. Agüero a abordé l’environnement Laporta ces dernières semaines et les deux parties ont étudié la viabilité de l’affaire sans aller plus loin.

Le salaire actuel d’Agüero à City est absolument inabordable pour le Barça , puisqu’il dépasse les 15 millions d’euros nets par saison. Le footballeur est également conscient de l’âge et de l’opportunité qui pourrait s’ouvrir à lui de jouer aux côtés de Messi au Barça et est en mesure de parler, mais au Barça, ils sont clairs que leurs émoluments devraient être réduits à plus de la moitié pour que cela puisse négocier.

Le grand handicap de l’opération est l’âge et la condition physique du joueur, qui n’a disputé que trois matchs en tant que partant en Premier. Il semble que les rapports soient bons et que l’attaquant soit complètement rétabli, mais en cas d’entente, ce ne sera probablement que pour un an.

Dans tous les cas, il n’y a pas encore eu d’offre et le nouveau conseil évaluera, avec Ronald Koeman, l’adéquation de ce nom et des autres grévistes. Tout dépendra également de l’existence ou non d’une vente solide qui peut aider à faire craquer.