La bombe de l’année sur l’avenir de Kylian Mbappé : il quittera le PSG

Le joueur du moment a fait savoir aux autorités du PSG que son souhait était de laisser l’équipe parisienne sur le marché des transferts 2022. Le Real Madrid semble être la nouvelle destination. Qui obtiendra l’étoile?

Après avoir mené le PSG lors du match aller des quarts de finale de la Ligue des champions face au Bayern, Kylian Mbappé a informé le club français qu’il n’avait pas l’intention de renouveler le contrat qui le lie au Parc des Princes jusqu’au 30 juin 2022, soit, à la fin de la prochaine saison.

Comme le rapporte «Deportes Cuatro», la star de l’équipe de Mauricio Pochettino a l’intention de quitter Paris cet été. Toujours selon les informations citées, Mbappé souhaite poursuivre sa carrière au Real Madrid. A 22 ans, le Français veut faire le saut vers une Ligue plus compétitive et il compte bien le faire avec le maillot blanc.

Florentino Pérez n’a jamais caché qu’il s’intéresse aux services de l’une des plus grandes promesses de football d’aujourd’hui. Dans ce contexte, c’est désormais le PSG qui doit décider d’accepter ou non la situation et entamer des négociations pour empêcher l’attaquant de repartir avec la lettre de liberté dans un peu plus d’un an.

Madrid, quant à lui, considère qu’il a le dessus et ne fera rien tant que Nasser Al-Khelaïfi ne mettra pas un prix sur Mbappé. Il ne négociera pas avec le footballeur sans l’accord du club qui détient toujours ses droits fédératifs.

Quoi qu’il en soit, la réalité est que si cette information se confirme, le footballeur français aura franchi un pas décisif pour que tous ceux qui veulent le voir en blanc voient comment son rêve devient réalité.