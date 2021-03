La belle Iris Mittenaere s’est affichée dans sa voiture, en train de se coiffer !

Très active sur les réseaux sociaux, Iris Mittenaere dévoile très souvent ses produits préférés à ses fans. En cette fin de semaine, elle a d’ailleurs dévoilé une vidéo hilarante en voiture pour faire la promo d’un lisseur.

Iris Mittenaere trouve toujours de bons moyens pour faire ses placements de produit. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a beaucoup amusé ses fans ce dimanche 28 mars. Elle a partagé une nouvelle vidéo sur son compte Instagram.

Dans sa vidéo, Iris Mittenaere apparait à bord de sa voiture, les cheveux en pétard. Mais il semblerait qu’elle ait trouvé la solution pour remédier à sa coiffure. La jolie blonde a sorti son lisseur sans fil.

Elle profit alors du feu rouge pour se faire de jolies boucles. Quelques instants plus tard, elle sort de la voiture avec une sublime coiffure. Une chose est sûre, elle a beaucoup amusé la Toile avec sa vidéo.

En légende de sa vidéo Instagram, l’ex Miss France a aussi demandé : «Est ce que Dyson hair va sauver ma journée ?! On valide le résultat ?». Elle a d’ailleurs récolté plus de 85 000 «j’aime» en seulement six heures de la part de ses fans.

Dans les commentaires, ces derniers n’ont pas manqué de complimenter Iris Mittenaere. Cette dernière a tout de même fait des précisions au sujet de son post. Elle a tenu à rassurer ses fans au sujet de son brushing au volant.

Iris Mittenaere a écrit : «Il n’y a évidemment personne dans ma petite rue. Et je me coiffe à l’arrêt. Je précise pour la police insta du on ne doit pas se coiffer en conduisant».

Pour les haters, Iris Mittenaere a aussi ajouté : «Evidemment on garde les mains sur le volant». Certains fans ont aussi fait preuve d’humour. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’ils ont beaucoup amusé la jolie blonde.

Les fans ont écrit : «Ça marche aussi dans une Logan ?», «Bientôt on va voir des nanas faire leurs boucles dans le métro.» mais aussi «Ahah ! Mais les cheveux en bataille c’est cool aussi ce côté rocknroll soirée d’enfer avec le boyfriend».

D’autres ont aussi laissé d’adorables messages à Iris Mittenaere. Ils ont confié : «Même sans Dyson vous êtes magnifique !» mais aussi «J’adore c’est fun cette vidéo. J’adore cette fraîcheur. Au top notre Iris».

De nombreux messages vraiment adorables qui ne manqueront pas de faire plaisir à l’ex Miss Univers. Il faut dire qu’elle peut toujours compter sur l’amour et la bienveillance de ses fans.

Une chose est sûre, ses abonnés ont validé à 100% sa vidéo Instagram. Iris Mittenaere a fait sensation et a mis de la bonne humeur sur les réseaux sociaux !