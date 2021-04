Kylie Jenner : ultra sexy, la star affiche son corps de rêve !

Pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, Kylie Jenner vient tout juste de dévoiler trois nouvelles photos sur Instagram. Elle succombe à la tendance de la chaîne de corps et met alors une fois de plus tout le monde d’accord.

Jeudi 1er avril 2021, Kylie Jenner a donc alimenté son feed Instagram d’une toute nouvelle série de photos inédites. Et son public s’en réjouit !

La star des réseaux sociaux apparaît ainsi dans son jet privé, avec un sublime ensemble orange. Son petit crop top laisse alors apparaître sa taille de guêpe et le bijou qui l’habille.

Eh oui ! Elle a donc succombé à la tendance de la chaîne de corps. Et pour le coup, ça lui va à ravir ! En même temps, qu’est ce qui ne lui va pas ?

Sous le charme, les fans de la très grande star américaine ont alors une fois de plus réagi en masse au dernier post de leur idole. Ils n’arrivent toujours pas à s’en remettre !

Il faut dire que les clichés sont vraiment sublimes. Et ils cumulent d’ores et déjà plus de 7,5 millions de mentions «j’aime» ! Oui, vous avez bel et bien entendu…

En à peine 12 heures, c’est vraiment très fort ! Mais ce n’est pas tout. On compte aussi une tonne de messages d’amour et de compliments dans l’espace commentaire.

Vous l’aurez sans doute compris, c’est donc un énorme carton de plus pour la blogueuse aux 223 millions d’abonnés. Rien ne semble pouvoir l’arrêter ! On vous laisse découvrir le dernier post Instagram de la belle Kylie Jenner.