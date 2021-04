Kylie Jenner : l’influenceuse s’est immortalisée en train de faire du sport avec ses amies

Comme ses autres sœurs, Kylie Jenner ne lésine pas sur les moyens pour entretenir son corps de rêve. Sur la Toile, la star a d’ailleurs partagé sa dernière séance de sport avec ses copines.

Ce mardi 6 avril, Kylie Jenner a encore fait le bonheur de ses fans. Via sa story Instagram, la maman de Stormi s’est immortalisée en train de brûler ses calories en compagnie de ses copines.

Et vous allez voir, les séquences en valent le détour. La preuve en image ! Via sa salle de sport, Kylie Jenner a tout donné pour impressionner ses followers !

Face caméra, elle a enchainé en synchro avec ses amies une série d’exercices sans broncher. Nul doute que sa vidéo en a mis plein la vue à ses abonnés. On adore !

Outre le sport, Kylie Jenner fait aussi très attention à son alimentation. Après avoir accouché de Stormi, la femme d’affaires a d’ailleurs très vite retrouvé sa taille de guêpe.

Sur la Toile en 2018, la jolie brune avait confié à ses followers comment elle avait retrouvé son ventre plat. «Pour moi, tout est dans le régime», avait ainsi expliqué la jeune femme sur ses réseaux sociaux.

Mais aussi : «Je suis une personne naturellement mince. Mais pas comme Kendall (…). J’ai toujours eu un ventre vraiment plat, mais je n’ai jamais eu le sentiment qu’il était revenu à ce qu’il était avant Stormi jusqu’à maintenant. Et j’ai le sentiment que c’est en grande partie grâce au régime».

Et de préciser : «D’habitude, je mange vraiment comme une folle. Genre, tout ce que je veux. De la pizza, des pâtes, beaucoup de produits laitiers. Et j’ai tout arrêté et commencé à manger mieux.»

Avant de conclure : «Et je crois aussi, qu’après un enfant, il faut autant de temps pour récupérer votre corps qu’il a fallu pour concevoir l’enfant«. En tout cas, tous ses efforts ont fini par payer. Well done !