Kylie Jenner : la starlette s’est affichée torride en maillot de bain jaune dans sa villa

Kylie Jenner connaît un immense succès et adore mettre en avant ses formes de rêve. La maman de Stormi a pris la pose en maillot de bain jaune dans sa superbe villa.

Kylie Jenner est bien contente que les beaux jours arrivent puisqu’elle peut profiter de tous les atouts de sa villa à 36 millions de dollars. En plus d’avoir un très beau jardin, la star a une belle piscine. Elle adore pouvoir nager tranquillement chez elle et bronze au bord de l’eau. Ce vendredi 2 avril, elle a donc pris la pose en maillot de bain.

Sur Instagram, la jeune femme a dévoilé une série de clichés où on la retrouve dans un joli maillot jaune. La soeur de Kim Kardashian a opté pour un haut brassière jaune et une culotte quelque peu taille haute. L’ensemble jaune est magnifique et met parfaitement en valeur ses formes de rêve.

La starlette affiche donc son ventre plat et ferme et ses fans pourront aussi admirer sa silhouette dans le reflet de sa fenêtre. Kylie Jenner trouve toujours les meilleurs endroits et les meilleurs positions pour se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Et cela semble plutôt bien fonctionner !

La star a en effet rassemblé plus de six millions de likes sur sa photo en quelques heures. Les fans sont tous sous son charme et lui ont fait de nombreux compliments. «Tu es divine«, a écrit un fan. «La reine«, a écrit un autre abonné. Kylie commence donc très bien le week-end et sa photo a mis tout le monde d’accord.