Kylie Jenner : la star s’est affichée en tenue sexy et sans aucun filtre sur Instagram

Kylie Jenner vient de prouver qu’elle n’a pas peur de se montrer au naturel sur Instagram. En effet, la bombe a partagé un selfie ultra sexy au réveil ! Et son cliché a bluffé les internautes.

Ce matin, la star a profité de sa routine beauté pour faire quelques selfies devant son miroir. Et surprise ! La It girl se dévoile entièrement au naturel et sans maquillage.

Kylie Jenner affiche un joli frais et sans défaut. Elle fixe son téléphone et montre sa fièrement sa jolie peau. On adore ! La bombe en profite aussi pour charmer ses fans avec sa plastique de rêve. Elle porte un soutien gorge noir qui met parfaitement sa poitrine XXL en valeur.

La photo de Kylie Jenner a donc fait l’effet d’une bombe sur la Toile. En effet, les internautes sont restés bouche bée en découvrant son joli selfie. Il faut dire que la top est ultra sexy, même au saut du lit !

La fashionista prouve donc qu’elle s’assume entièrement sans maquillage. Elle qu’elle n’a pas peur de se montrer sans filtre sur les réseaux sociaux !

Kylie Jenner profite d’ailleurs de sa publication sexy pour faire la promo de sa marque Kylie Skin. En effet, la star vante les mérites de son nouveau sérum et incite ses fans à l’essayer pour avoir un teint parfait.

Comme quoi, la bombe sait jouer de ses atouts pour se faire de la pub ! La jeune maman risque donc de connaître un joli succès avec son nouveau produit miracle ! Avis aux amatrices !