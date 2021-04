Kylie Jenner : la star se refait les épisodes de Keeping up with the Kardashian !

Ce samedi 17 avril, Kylie Jenner a partagé une nouvelle photo en Story de son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a d’ailleurs pas manqué d’étonner ses fans. Elle a confié qu’elle se refaisait toutes les saison de Keeping Up With The Kardashian.

Dans un 1er temps, Kylie Jenner a aussi confié à ses fans qu’elle regardait les épisodes de la saison 1. Elle compte regarder toutes les saison de Keeping Up With The Kardashian. Une chose est sûre, elle semble assez nostalgique.

Et le moins que l’on puisse dire c’est que Kylie Jenner a d’ailleurs bien grandi depuis ses débuts dans la télé réalité. Si elle était absente au tout début dû à son jeune âge, les fans en ont appris plus sur elle dans les dernières saisons.

Malheureusement, la famille a pris une grande décision il y a quelques mois. Ils ont aussi annoncé sur les réseaux sociaux la fin de leur télé réalité. Un choix qu’ils ont fait en majorité. Khloé Kardashian a eu du mal à s’en remettre.

En effet, la chérie de Tristan Thompson adorait cette vie avec les caméras. Il faut dire que cela lui a créé de beaux souvenirs. Ses soeurs ont tout de même décidé d’arrêter la télé réalité pour se consacrer à leur famille.

Pendant longtemps, des rumeurs affirmaient d’ailleurs que Kourtney Kardashian, la soeur de Kylie Jenner voulait arrêter Keeping Up With The Kardashian. Finalement, c’est toute la famille qui a pris cette décision.

Sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian avait fait une grande annonce. La soeur de Kylie Jenner avait écrit : «À nos incroyables fans. C’est le cœur lourd que nous avons pris la décision difficile (…) de dire au revoir à KUWTK».

Selon mcetv.fr, la soeur de Kylie Jenner avait aussi ajouté : «(…) Nous chérirons à jamais les merveilleux souvenirs et les innombrables personnes que nous avons rencontrées en cours de route«.

«Merci aux milliers de personnes et de sociétés qui ont fait partie de cette expérience. Et, surtout, un merci tout spécial à Ryan Seacrest d’avoir cru en nous. E! pour être notre partenaire.»

«Et notre équipe de production chez Bunim / Murray, qui ont passé d’innombrables heures à documenter nos vies«, avait aussi révélé la soeur de Kylie Jenner. Mais ce n’est pas tout.

Kim Kardashian avait aussi avoué : «Sans suivre les Kardashians, je ne serais pas là où je suis aujourd’hui. Je suis très reconnaissante à tous ceux qui m’ont regardée. Et m’ont soutenue, moi et ma famille ces 14 dernières années incroyables».

La soeur de Kylie Jenner avait alors conclu : «Ce spectacle a fait de nous ce que nous sommes. Et je serai à jamais redevable à tous ceux qui ont joué un rôle dans l’évolution de notre carrière. Et le changement de nos vies pour toujours».