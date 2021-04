Kylie Jenner : la star porte sa plus belle robe pour son repas de famille pour Pâques

Kylie Jenner continue d’inspirer les internautes avec ses looks tendances ! La It Girl a pris la pose dans une robe ultra sensuelle pour fêter Pâques avec ses proches ! Et comme toujours, la bombe a fait trembler la Toile.

La bombe a profité des fêtes de Pâques pour porter une robe de soirée ultra tendance. Son look a alors fait trembler la planète mode !

Kylie Jenner a décidé de porter une jolie robe de couleur pastel pour fêter Pâques. La bombe a choisi une coupe ultra tendance qui va parfaitement avec sa morphologie.

En effet, la fashionista a craqué pour une robe en moulante avec une épaule dénudée. Le tissu épouse ses formes et met en valeur sa plastique de rêve ! De quoi rendre fous ses nombreux admirateurs !

Côté coiffure, la star s’affiche avec les cheveux détachés et ondulés. Elle pose devant son miroir et se filme alors sous toutes les coutures pour charmer ses fans. On adore !

Une fois n’est pas coutume, Kylie Jenner a encore fait trembler la Toile avec sa story ! Il faut dire que son look de Pâques est canon !

La It girl a donc reçu des centaines de compliments sur les réseaux sociaux. Et les internautes sont déjà prêts à copier son outfit !

C’est donc encore un sans faute pour la belle Kylie Jenner. En effet, la star a réussi à mettre tout le monde d’accord avec son look sensuel et branché.

La soeur de Kendall n’a plus à faire ses preuves dans le petit monde fermé de la mode. La star parvient toujours à imposer son sens du style à ses abonnés. Et cette dernière est donc à l’origine de nombreuses tendances.

Kylie Jenner risque d’ailleurs d’inspirer de nombreuses jeunes femmes avec sa robe en soie qui sent bon le printemps ! Avis aux amatrices !