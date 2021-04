Kylie Jenner : la jolie brune dévoile ses formes de rêve dans une robe hyper moulante !

Kylie Jenner a dévoilé sa belle robe moulante dans sa story Instagram. Et avec ce corps de rêve, il y a de quoi faire des jaloux. La sœur de Kendall Jenner sait rendre fou ses abonnés.

En effet, la jolie brune a posté quelques stories de sa soirée sur Instagram. Et elle en a profité pour dévoiler son beau corps à sa communauté. Car depuis quelques jours, la star de télé-réalité suit un régime très strict et fait beaucoup de sport.

Kylie Jenner est connue pour avoir eu recours à la chirurgie esthétique depuis son plus jeune âge. Mais comme tout le monde, elle doit entretenir son corps en mangeant sainement. C’est pourquoi elle a expliqué sur Instagram son nouveau régime alimentaire. La jeune femme a décidé d’arrêter de manger de la viande.

Elle souhaite donc devenir vegan et avoir un mode de vie plus éthique. Elle a d’ailleurs posté des stories de ses plats à base de quinoa et de brocolis. Un gros changement pour la cadette du clan Kardashian donc. Surtout lorsque l’on sait qu’elle et ses sœurs raffolent des fast-foods.

Et en plus de ce régime, Kylie Jenner s’est mise au sport ! Et c’est avec ses meilleures copines qu’elle brûle ses calories. Elle a donc choisi la compagnie d’Hailey Bieber et de son ancienne assistante Victoria Villarroel pour faire du sport entre copines.

Mais c’est le soir même que Kylie Jenner a enflammé la Toile avec son corps de rêve. Les stories de Kylie Jenner sur Instagram nous font rêver. Et pour cause, la jeune femme d’affaire a dévoilé à ses 224 millions d’abonnés des clichés de sa super soirée.

Pour fêter l’anniversaire de son ami Craig, Kylie Jenner était très bien entourée. Sa BFF Stassie et la star de Tik Tok Addison Rae étaient de la partie. La star de Keeping Up with the Kardashians en a donc profité pour montrer sa silhouette. Et il faut dire qu’elle sait mettre en évidence ses atouts.

Dans une robe à 535 dollars et très moulante, la jolie brune a donc dévoilé son dos nu. Elle a aussi ajouté quelques accessoires comme ses boucles d’oreilles en or. La sœur de Kim Kardashian a aussi misé sur sa belle coiffure. De longs cheveux bruns brillants et allant jusqu’aux hanches.

Mais elle ne s’est pas contentée de nous montrer sa tenue. En effet, Kylie Jenner a filmé Stassie en train de twerker sur elle. D’ailleurs sa super copine porte aussi une robe très moulante. Une tenue blanche très sexy avec des ouvertures un peu partout. À elles deux, la soirée devait être endiablée !

Une chose est sûre, les fans se sont régalés avec les stories de la jolie brune. Et Kylie Jenner avait l’air de s’éclater.

Avec MCETV