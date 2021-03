Kylie Jenner : la belle s’est affichée vraiment classe avec un long manteau blanc !

Très active sur les réseaux sociaux, Kylie Jenner n’hésite pas à dévoiler ses plus belles tenues. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle ne manque jamais une seule occasion de faire sensation sur Instagram.

Sur la Toile, Kylie Jenner se dévoile avec de très jolis looks. Si de temps en temps, elle ose s’afficher ultra sexy, elle n’hésite pas non plus à dévoiler des tenues vraiment très classes. C’est notamment le cas en cette fin de semaine.

Ce dimanche 28 mars, Kylie Jenner a posté une nouvelle photo sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle a fait l’unanimité auprès de ses fans. Elle s’est affichée avec un très long manteau blanc en fourrure.

Pour compléter sa tenue, elle a aussi opté pour des sandales blanches à talons. Elle a aussi choisi un adorable petit sac argenté qui a séduit ses abonnés sur le réseau social. Concernant sa coiffure, la jolie brune a dévoilé un chignon.

Comme toujours, la candidate de télé réalité a aussi montré un makeup très travaillé. Pour compléter son look très chic, elle a aussi opté pour un bracelet de cheville en argent. Ce petit détail n’a d’ailleurs pas échappé aux yeux des fans.

En légende de sa photo Instagram, Kylie Jenner a aussi écrit : «Ok i’m ready for warm weather now.» à traduire par «Ok je suis prête pour le temps chaud maintenant«. Elle n’a pas manqué d’amuser ses fans.

Avec son cliché, Kylie Jenner a d’ailleurs récolté plus de 3,8 millions de «j’aime» en seulement quelques heures de la part de ses fans. Comme toujours, ces derniers n’ont pas hésité à la complimenter. Il faut dire qu’elle a fait sensation.

Il y a quelques jours, Kylie Jenner a fait le buzz grâce à une autre de ses tenues. Elle avait décidé de s’afficher avec une combinaison transparente rouge cerise. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle avait fait monter la température sur le réseau social.

Depuis sa plus tendre enfance, la jeune femme a des goûts bien précis. Il y a quelques jours, Kourtney Kardashian a d’ailleurs raconté une anecdote assez drôle au sujet de sa petite soeur.

Lors d’un voyage à Disney, Kylie Jenner aurait fait un énorme caprice à Kris Jenner lors de son enfance. La raison ? Elle voulait à tout prix un pyjama La Fée Clochette.

Kourtney a aussi révélé : «Nous sommes allés dans un magasin et elle voulait une chemise de nuit Fée Clochette. Maman lui a simplement dit : ‘Kylie, c’est non’». La petite fille aurait alors fait une énorme crise. Une chose est sûre, Kylie Jenner voulait à tout prix sa chemise de nuit Fée Clochette !