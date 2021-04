Kylie Jenner et Kim Kardashian se présentent dans le même corset rouge pour dîner : c’était «pas prévu»

Les grands esprits se rencontrent! Kylie Jenner a posté une vidéo hilarante se moquant de Kim Kardashian pour s’être présentée chez elle avec la même chose qu’elle portait déjà: un corset sexy en cuir rouge.

Oui, ils ont 17 ans d’écart, mais Kylie Jenner et Kim Kardashian sont également totalement jumelles. Les sœurs sosies se sont rencontrées chez Kylie avant de se rendre en ville le 15 avril et ont découvert quelque chose d’hilarant.

Ils portaient la même tenue! Bien qu’ils aient un style légèrement différent, Kylie Jenner et Kim Kardashian portaient toujours des corsets en python rouge identiques. «En fait, ce n’était pas prévu,» jura Kylie dans une vidéo prise de son immense placard.

«Je me préparais juste et ma sœur voulait se présenter dans la même tenue», a-t-elle plaisanté alors que Kim Kardashian criait «jumeaux!» Kim a associé le corset Dolce et Gabbana à un pantalon en cuir noir ample qui montrait sa taille minuscule et accessoirisé d’un crucifix scintillant.

Kylie Jenner a choisi de retirer le soutien-gorge en dentelle noire de son corset D&G et a associé le haut avec une mini-jupe en cuir noir.

Les dames ont même opté pour le même look en ce qui concerne leurs cheveux et leur maquillage: de longues mèches sombres séparées par le milieu, une lèvre nude et un fard à paupières neutre.