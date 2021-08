Kylie Jenner enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott !

Kylie Jenner pourrait bien être de nouveau maman ! Plusieurs sources ont confirmé à Page Six qu’elle était enceinte de son deuxième enfant avec Travis Scott.

Le couple est déjà parent d’une petite Stormi, âgée de 3 ans. La jeune femme n’a jamais caché qu’elle voulait que son bébé ait une petite sœur ou un petit frère.

En octobre dernier, elle avait déclaré dans une vidéo réalisée avec James Charles, qu’elle voulait un autre enfant. «Je veux d’autres enfants, à tel point que j’y pense chaque jour. Je ne sais juste pas quand. Je ne sais pas quand cela arrivera».

Elle avait révélé dans une vidéo filmée avec sa meilleure amie, qu’elle voulait au moins 7 enfants. Une petite tribu comme sa sœur Kim Kardashian qui en a 4 !

La nouvelle est arrivée aux oreilles des médias lorsque Caitlyn Jenner a annoncé qu’elle attendait un autre petit-enfant. Mais, il s’est avéré qu’elle parlait de son fils Burt Jenner, qui attend son troisième bébé avec sa compagne Valerie Pitalo.

Lorsque Kylie Jenner était enceinte de Stormi, personne n’était au courant hormis Kim Kardashian et ses proches. L’annonce de l’arrivée de sa fille s’est révélée qu’à sa naissance.

Lors de l’épisode final des Kardashian, elle avait expliqué son choix d’avoir caché sa grossesse. «J’ai partagé ma vie. J’étais aussi très jeune quand je suis tombée enceinte, et c’était juste beaucoup pour moi».



Kim Kardashian avait alors confié que sa sœur Kylie Jenner n’avait pas quitté la maison pour se protéger elle et son bébé. Et ça a bien marché pour elle, tout le contraire de son ainée Kim Kardashian !

