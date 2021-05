Kylie Jenner : elle aurait obtenu une ordonnance d’éloignement contre lui !

Kylie Jenner et Kendall Jenner semble rassurée ! Les deux soeurs ont enfin obtenu une ordonnance d’éloignement contre la personne qui ne cessait de les harceler depuis plusieurs mois. C’est ce qu’a donc annoncé le média TMZ.

Désormais, il est plus surveillé que jamais ! D’après nos confrères de TMZ, il n’a plus le droit d’approcher Kendall et Kylie Jenner à moins de 100 mètres. Ni même leur mère Kris Jenner.

L’ordonnance de restriction a été validée pour trois ans. Elle protège donc les membres de la famille Kardashian. Une chose est sûre, Kylie Jenner et Kendall Jenner sont donc un peu plus rassurées !

À la suite de l’incident, Kendall a donc renforcé sa sécurité personnelle. Et ce n’est pas tout ! Elle a aussi obtenu sa propre ordonnance restrictive contre King.

Décidément, elle cumule les ordonnances ! Pour rappel, la soeur de Kim Kardashian avait aussi obtenu une ordonnance d’interdiction de cinq ans d’un autre homme, nommé Maik Bowker.

Ce dernier la menaçait de faire le tour du pays pour la trouver, et la tuer, avec des armes au point. Il semblait tellement amoureux d’elle qu’il jurait se tuer après son acte. Terriblement effrayant n’est-ce pas !

De son côté, Kylie Jenner est beaucoup plus traumatisée. Elle a eu très peur pour sa fille Stormy. Elle aurait donc déménagé dans un endroit plus calme, et avec une meilleure sécurité.

À ce jour, on ignore toujours si la cadette des Kardashian prévoit de vendre sa villa. Elle a avoué qu’elle se sentait en osmose dans sa demeure actuelle… Elle serait donc très triste de tout quitter à cause d’un harceleur ! C’est donc une affaire à suivre…