Kylian Mbappé ou Robert Lewandowski? : qui a le salaire le plus élevé

Les attaquants du PSG et du Bayern Munich se retrouveront en quarts de finale de la Ligue des champions.

Entre le 6 et le 13 avril, les quarts de finale de la Ligue des champions auront lieu, où le Paris Saint-Germain et le Bayern Munich rééditeront la finale de la saison dernière dans laquelle ils avaient les Allemands comme champions.

Mais il a aussi un piquant supplémentaire: le duel entre Kylian Mbappé et Robert Lewandoski, deux des meilleurs attaquants d’aujourd’hui, aura lieu à nouveau. Étant l’un des plus importants du présent, il est normal qu’ils aient des salaires élevés en fonction de leur performance sur le terrain de jeu. Mais qui facture le plus en ce moment?

Kylian Mbappé est en pleine négociation pour renouveler son contrat avec le PSG qui se termine en 2022. Destiné à la fois au Real Madrid, à Barcelone et à Manchester United, l’attaquant français entretient également des contacts avec les dirigeants de son club actuel pour prolonger le lien.

En ce sens, dans les dernières heures, on a appris que le PSG lui avait proposé un contrat de 30 millions de dollars par an pour qu’il reste. Ce serait une augmentation de 5 millions de dollars par an de son salaire, puisqu’à ce stade de son contrat, il reçoit environ 25 millions de dollars.

Robert Lewandoski est un autre des grands joueurs qui dans les marchés des transferts fait partie du portefeuille de plusieurs équipes. Avec un contrat actuel chez les multi-champions allemands, selon différents rapports, le salaire de l’ancien Borussia Dortmund est d’environ 15 millions d’euros par an. C’est l’une des raisons pour lesquelles sa signature n’est à la portée d’aucune équipe.

Dans la comparaison entre les deux dans les matchs, Lewandoski se classe premier de la Bundesliga dans les catégories des buteurs, des occasions de but clair, des tirs au but et en remportant un duel en tête-à-tête, tout en étant dans le top cinq des passes décisives. Alors que Mbappé est également le buteur de la Ligue 1, mais il est deuxième pour les occasions de but et les tirs, mais mène les passes décisives.