Kylian Mbappé a été sévèrement critiqué par un ancien joueur du PSG

La France, l’actuelle équipe championne du monde, mène le groupe D lors des éliminatoires européens pour le Qatar 2022, dont le différend a débuté dans les derniers jours de mars.

Il a réalisé deux victoires (2-0 contre le Kazakhstan et 1-0 avec la Bosnie) et un nul (1-1 contre l’Ukraine), mais on attendait plus de son match compte tenu de la qualité de ses joueurs, en particulier du milieu de terrain avant, où Trois champions en Russie 2018 restent leurs bannières:

Antoine Griezmann, Olivier Giroud et Kylian Mbappé, qui dans les dernières heures a été critiqué par un ancien joueur du PSG, Jean-Michel Larqué. Dans les trois premiers matchs, Mbappé n’a pas pu marquer de but et a même raté un penalty contre le Kazakhstan, sur papier l’adversaire le plus faible de sa région.

Après ces rencontres, l’attaquant de 22 ans et figure de l’équipe nationale qui a remporté en Russie le deuxième titre majeur œcuménique pour Les Bleus, a montré son agacement face aux critiques qu’il a reçues.

Larqué, qui travaille aujourd’hui comme commentateur chez RMC Sport, a remis en question les propos de Mbappé:

«Je me fiche de l’humeur de Mbappé en fin de match, ce qui m’intéresse, c’est le jeu lui-même. Je m’en fiche s’il n’aime pas être critiqué. Cela ne le dérange pas quand il est régulièrement appelé “The Freak”. Comment se fait-il qu’un joueur qui évolue à l’étranger soit moins critiqué que celui qui joue pour un club français?», A ajouté l’ancien footballeur français.

Et il a déclaré que «la critique vient après deux matchs très médiocres et je ne prends pas en compte le match contre le Kazakhstan, où un penalty a été manqué. Et les journalistes ne peuvent-ils pas dire que Mbappé ne va pas bien en ce moment en équipe de France? C’est la vérité. Laissez-le faire ce qu’il veut, mais si M. Mbappé n’est pas content quand on dit qu’il ne fait pas bien pendant deux matchs, alors il peut changer de métier».