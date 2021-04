Kourtney Kardashian révèle pourquoi elle ne reviendra pas avec Scott Disick après avoir dit «Je t’aime»

Scott Disick a essayé de faire fonctionner les choses avec Kourtney Kardashian sur «KUWTK» de cette semaine, mais elle ne l’avait toujours pas.

La relation entre Kourtney Kardashian et Scott Disick était au centre de l’épisode du 22 avril de L’incroyable famille Kardashian.

Après que Kourtney ait embauché un maître nageur pour la maison familiale de Malibu, Scott a commencé à se débattre avec des sentiments de jalousie et s’est rendu compte qu’il voulait plus que jamais se remettre avec Kourtney.

«J’ai des attentes différentes pour notre vie et la façon dont nous nous traitons les uns les autres», a déclaré Scott à Kim Kardashian et Khloé Kardashian.

«Mais c’est un peu unilatéral. Je joue le rôle d’un mari, je la traite comme ma femme, elle me parle comme si j’étais son mari. Je fais de mon mieux pour m’occuper d’elle, mais ensuite je me rends compte qu’en retour, je ne reçois vraiment pas grand-chose, et ça craint parfois.»

Kourtney Kardashian a admis que parler de la situation lui donnait de «l’anxiété» en raison de ce qui s’était passé entre elle et Scott dans le passé (ils ont rompu en 2015 après qu’il l’ait trompée).

«Je ne sais pas», dit-elle. «Il est beau, il est intelligent, il est drôle, c’est le père de mes enfants. Je pense que juste cette pensée me donne de l’anxiété.»

À la fin de la journée, Kourtney Kardashian n’était tout simplement pas prêt à tenter une autre chance avec Scott Disick – pour le moment. «Ma réponse ne changera pas à moins que ses actions ne changent.»

Cependant, après que cela ait été filmé à l’été 2020, les deux stars sont passées à autre chose. Scott sort maintenant avec Amelia Hamlin, tandis que Kourtney est chaud et lourd avec Travis Barker.