Koh-Lanta, La Légende : qui sont les 5 favoris de l’édition All-stars ?

Ça va être énorme. L’édition All-stars de Koh-Lanta, baptisée «La Légende», commence ce mardi 24 août sur TF1, avec 20 candidats emblématiques du jeu d’aventure sur la ligne de départ. Dont voici les 5 favoris, selon la rédaction de CNEWS.

Ce choix a-t-il fait l’objet d’une longue analyse en amont, couplé à un re-visionnage de l’intégralité des éditions précédentes – rythmé par des arrêts sur image et quelques ralentis opportuns afin d’admirer les qualités techniques de chaque candidat – avec la volonté d’être le plus objectif possible ? Évidemment que non.

C’est plutôt un «feeling», une intuition, un «petit-je-ne-sais-quoi», voir un «mon petit doigt me l’a dit», qui a permis de constituer cette liste de favoris. Comme le savent les fans de Koh-Lanta, il est impossible de connaître à l’avance les dynamiques intra-personnelles qui se mettront en place entre les aventuriers sur le camp.

Seront-ils plus tournés vers la stratégie bête et méchante à mesure de l’avancée du jeu ? (style, t’es trop fort, donc je constitue un groupe de dissidents pour te virer fissa lors du prochain conseil). Ou vont-ils se mettre d’accord – de manière implicite – autour du principe «que le meilleur gagne» ?

Denis Brogniart a déjà prévenu. «Des records vont être battus aussi bien par des hommes que par des femmes, et même pulvérisés. C’est l’un des éléments marquants de cette saison», assure-t-il à propos de Koh-Lanta, la Légende.

Les conditions de survie promettent d’être particulièrement rudes. Y’aura pas un grain de riz à se mettre sous la dent sur le camp. Alors qui va tirer son épingle du jeu ? On y va, on se jette à l’eau.

5 – Clémence Castel – 36 ans, 4e participation

Difficile de ne pas commencer par Clémence. La jeune femme a remporté deux éditions en trois participations. C’est une tueuse. Elle semble toujours trouver le moyen de passer à travers les gouttes acides des stratégies de ses camarades de jeu.

Sa détermination, son esprit de compétition, et sa capacité à ne pas faire de vagues sur le camp sont des atouts majeurs. Clémence est une des candidates les plus redoutables de l’histoire de Koh-Lanta. Impossible de ne pas la faire figurer dans cette liste.

4 – Jade Handi – 38 ans, 3e participation

Jade est la seule candidate de l’histoire de Koh-Lanta à avoir remporté la mythique épreuve des poteaux à deux reprises. Elle a été désignée co-gagnante de la saison 7, en 2007, avec Kevin. Et a terminée sur la deuxième marche du podium en 2009 dans «Le Retour des Héros».

Jade a annoncé que cette édition All-stars marquera sa dernière participation à Koh-Lanta. Vous pouvez être certains qu’elle va débarquer avec une vraie rage de vaincre. Et la volonté de tout donner.

3 – Candice Boisson – 24 ans, 3e participation

Éliminée à l’orientation dans L’Île aux Trésors en 2016, puis lors du conseil dans Le Combat des Héros deux ans plus tard, Candice possède un mental en acier trempé. Oui, elle n’a jamais atteint la finale. Mais elle revient dans cette édition All-stars avec plus de maturité, et une vraie compréhension des rouages du jeu.

Sa bonne humeur et son esprit de compétition pourrait l’emmener très loin dans ce Koh-Lanta. On la voit capable de s’imposer naturellement dans le groupe, et réussir à mener sa barque très loin. Pourquoi pas jusqu’à la victoire finale.

2 – Claude Dartois – 41 ans, 4e participation

Claude s’est définitivement imposé comme le «candidat préféré des Français» après sa participation à L’Île des Héros en 2020. Il faut dire qu’il en impose. Il détient le record de victoires individuelles dans l’histoire de Koh-Lanta – 17, Teheiura est deuxième avec 15 – et possède un charisme naturel peu commun sur le camp.

Avant cela, il avait brillé lors de ses participations en 2010 et 2012 où il avait atteint la finale. Sans jamais s’imposer. Serait-ce enfin l’édition de la consécration pour Claude ?

Des millions de téléspectateurs en rêve tant il est devenu l’incarnation parfaite de l’aventurier «made in Koh-Lanta». On croise les doigts, on est sûr de sa force, et on espère le meilleur pour lui. Vas-y mon Claude, montre leur qui est le patron bordel !

1 – Freddy Boucher – 36 ans, 5e participation

Cet homme est une machine. Et son face-à-face avec Claude devrait valoir mille fois le détour dans cette édition All-stars (on l’espère du moins). Imaginez un peu que le gars, qui devait participer à L’Île des Héros mais a finalement annulé pour assister au mariage de son frère, s’entraîne comme un malade depuis 27 mois. 27 !!!!!!

Avec au menu, Bootcamp, camp de préparation avec des ex-militaires, et un entraînement intensif à base de vélo, de course à pieds, et de natation. «Je suis arrivé avec, en tête, l’envie d’être le plus fort, une machine !», a-t-il récemment déclaré. Le mec, c’est un T1000… qui fait du sport avec son chat baptisé chaussette (Awww!).

Le problème de Freddy n’a jamais été ses compétences. Il sait tout faire. Il est limite trop fort en fait, et les autres candidats s’empressent souvent de voter contre lui afin de l’écarter le plus rapidement possible de leur chemin vers les 100.000 euros.