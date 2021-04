Kim Kardashian : la starlette américaine s’offre une magnifique voiture de luxe Cadillac !

La starlette de l’Incroyable Famille Kardashian semble plutôt bien vivre son divorce avec Kanye West. En février dernier, la jeune femme entamait officiellement la procédure de divorce avec son mari.

Après 7 ans de mariage, Kim Kardashian a donc décidé de quitter le père de ses 4 enfants. Une annonce qui n’a pas été une grande surprise. En effet, cela faisait quelque temps que les deux époux ne vivaient plus ensemble. Le jeune rappeur de 43 ans vivait séparément de sa famille dans le Wyoming.

La jeune mère de famille l’y avait rejoint quelque temps pour essayer de recoller les morceaux, en vain. D’ailleurs Kanye West était même absent des festivités de fin d’année. L’annonce de leur divorce n’a donc fait que confirmer que le couple allait déjà très mal. En tout cas depuis, la jeune femme semble avoir retrouvé goût à la vie.

Ses proches ont d’ailleurs confié que Kim Kardashian semblait bien occupée en ce moment. Entre ses études de droits, ses 4 enfants et ses nombreux business on se doute bien que la jeune femme n’a pas le temps de s’ennuyer !

En tout cas, elle trouve le temps de s’offrir une nouvelle voiture. Aux dernières nouvelles, la jeune femme a craqué pour un Cadillac Escalade. Mais attention, pas le modèle classique ! On vous dit tout.

La discrétion et la sobriété, voici deux mots qu’on ne pourra jamais associer à la starlette Kim Kardashian. Cette dernière vient d’ailleurs de le prouver avec son tout dernier achat. La fille de Kris Jenner s’est en effet offerte un Cadillac Escalade. Mais pas n’importe lequel. La jeune femme a choisi un SUV aux allures bien futuristes !

En effet, il a été complètement retouché avec un revêtement platine. Des jantes à la carrosserie ! Difficile donc de passer inaperçu avec ce genre de véhicule bien imposant. Mais on sait très bien que cela n’a jamais été le but de Kim Kardashian.

Le SUV a donc été transformé pour laisser place à une voiture de luxe digne de la star de l’Incroyable Famille Kardashian. Un coup de peinture argentée, effet platine, des jantes assorties et un châssis abaissé et le tour est joué !

Et il faut reconnaître que le résultat semble plutôt réussi et assez surprenant. Même si certains pourraient penser que cette customisation est un peu «too much», ce terme n’existe pas vraiment sur la planète people !

D’ailleurs on se rappelle de la voiture de Justin Bieber. Ce dernier s’est offert une superbe Rolls Royce. Non seulement électrique, mais au design tout droit venu du futur ! Une voiture particulière pour un artiste qui nous a habitué à son style plus que spécial.