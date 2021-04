Kim Kardashian : la star s’affiche très nostalgique de son Thankgiving de 2006 !

Kim Kardashian adore dévoiler des photos de son quotidien sur Instagram. Mais cette fois-ci la star a posté une photo très nostalgique de son Thanksgiving de 2006. La star de télé-réalité a retrouvé une vielle photo datant de 2006. Et depuis Kim Kardashian a bien changé.

En effet, la jeune femme de 40 ans a fait du chemin depuis 15 ans. Et pour cause à cette époque la jolie brune n’était pas encore connue du grand public. C’est en 2007 que Kim Kardashian se fait connaitre après la diffusion de sa sextape. Sa mère Kris Jenner profite de ce scandale pour signer un contrat pour la chaîne E!. Et leur émission L’Incroyable Famille Kardashian devient un succès national.

À partir de ce moment, la famille est en route pour la gloire. Et Kim Kardashian joue même dans plusieurs films et des clips vidéo. Dont le célèbre Thanks for the Memories de Fall Out Boy. Côté amour, la jeune femme a connu des hauts et des bas. Il faut dire que son mariage avec Kris Humphries a beaucoup fait parler. Et pour cause, il n’a duré que 72 jours !

Mais c’est en 2013 qu’elle entame une relation avec le rappeur Kanye West. Elle donne naissance à son premier enfant North West, et le couple se marie 1 an plus tard. Ils accueillent ensuite un petit garçon prénommé Saint. Puis Chicago et Plasm, né par mère porteuse.

La belle Kim Kardashian a donc fait du chemin depuis 2006. Et il faut dire aussi qu’elle a bien changé. Ce n’est plus un secret, la jolie brune a fait de nombreuses opérations de chirurgie esthétique. Et surtout depuis que son émission l’a propulsé au rang de star.

Sur sa dernière photo postée sur Instagram, la jeune femme est âgée de 26 ans. Comme toutes les personnes de son âge, elle fête Thanksgiving avec ses amis. Et sur la photo on retrouve son amie de longue date, Sarah Howard. Qui n’est autre que la meilleure amie de sa sœur, Kourtney Kardashian.

Et les fans sont donc ravis de voir ces vieilles photos. Une internaute a même commenté «Maintenant tu es milliardaire«. C’est exact, la jeune Kim Kardashian ne se serait jamais doutée de tout ce qui l’attendait dans le futur. Une grande famille et la création de ses deux marques SKIMS et KKW Beauty. Tout ce qu’elle a toujours voulu !

Mais la célébrité n’est pas toujours facile. En effet, Kim Kardashian a connu l’horreur. En 2017, alors qu’elle était dans son hôtel à Paris, 2 braqueurs agressent la star et lui volent tous ses bijoux. Cet événement a été très traumatisant pour elle et lui a laissé des séquelles à vie. Mais elle peut toujours compter sur sa famille pour la soutenir quoi qu’il arrive.

Avec MCETV