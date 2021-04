Kim Kardashian : la star lumineuse en bikini à la plage pendant son divorce !

Malgré son divorce avec Kanye West, Kim Kardashian semble aller pour le mieux. Via ses réseaux sociaux, la femme d’affaires s’est affichée ultra rayonnante en bikini. Vous allez voir, son cliché en vaut le coup d’œil.

Vous êtes toujours aussi nombreux à suivre l’actu de Kim Kardashian ! Il faut dire que sa vie privée passionne autant qu’elle intrigue. Propulsée grâce à «Keeping Up With The Kardashians», la jolie brune est à ce jour l’une des femmes d’affaires les plus talentueuses de sa génération.

Bosseuse née, la star est aussi à la tête de «SKIMS» et «KKW Beauty». Et aux dernières, son business se porte bien !

Ce n’est pas vraiment une surprise quand on connait l’ambition de Kim Kardashian. Mais depuis plusieurs semaines, c’est surtout son divorce avec Kanye West qui défraye la chronique.

À en croire certains tabloïds, cela faisait plusieurs mois que les deux stars ne supportaient plus. Kanye West continue de vivre de son côté dans le Wyoming, tandis que l’influenceuse élève en toute quiétude leurs 4 enfants dans les quartiers huppés de L.A.

Si Kim Kardashian essaierait d’apaiser les tensions avec le rappeur, l’interprète de «Stronger» n’aurait que faire des efforts de la star. Dernièrement, le rappeur aurait même changé de numéro et obligerait son ex à passer par son staff pour le contacter. Dans la tourmente, la tante de Stormi ferait de son maximum pour faire bonne figure. Elle vient d’ailleurs de le prouver sur Instagram. La preuve en image !

Si Kim Kardashian est au quotidien focalisée sur son business, elle aime aussi s’octroyer des moments privilégiés avec ses proches. Et visiblement, la star s’est récemment envolée vers une destination ensoleillée ! En tout cas, ce petit break loin de la cohue de L.A semble lui faire le plus grand bien. Face à l’objectif, la star s’est affichée avec un affriolant bikini qui lui va à ravir.

Sans make up et souriante, la brune incendiaire est renversante. «Bonheur», a ainsi légendé l’ex-belle-fille de Caitlyn Jenner sous son post. En tout cas, ses followers ont été nombreux à réagir à sa série de photos. Plus de 5 millions de likes recueillis en seulement quelques heures. Well done !

«Toujours aussi belle Kim. Profite bien de tes vacances», peut-on ainsi lire dans le fil des commentaires. «Ahaha j’adore. Elle semble vivre sa meilleure vie depuis qu’elle n’est plus avec Kanye West». Un point de vue partagé par de nombreux internautes. Il est vrai que depuis plusieurs semaines, Kim Kardashian multiplie les shootings ultra sexy pour le plus grand bonheur de sa communauté.

Malgré son divorce houleux avec Kanye West, la star ne veut pas se laisser aller. Bien au contraire ! Et elle fait de son mieux pour protéger ses enfants de la folie médiatique. Une maman poule en somme.

