Kim Kardashian : la star dévoile son corps de rêve dans un body SKIMS très sexy !

Alerte à la bombe ! Kim Kardashian a encore frappé ! En effet, la star américaine a joué les tops modèles pour sa marque de lingerie SKIMS. Elle s’est ainsi dévoilé avec un body noir ultra sexy pour le plus grand bonheur de ses fans.

Kim Kardashian ne compte pas se laisser abattre par son divorce ! Au contraire, la star profite de sa séparation avec Kanye West pour se consacrer entièrement à sa carrière.

La jolie brune est une véritable business woman. Elle possède plusieurs marques de vêtement, de maquillage et de lingerie à son nom. Kim Kardashian se donne donc à fond pour faire vivre ses entreprises et faire le buzz avec de nouveaux produits. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle ne fait pas les choses à moitié !

La jolie brune est très investie dans la vie de ses entreprises. Elle vient d’ailleurs d’imaginer une nouvelle collection explosive pour SKIMS, sa marque de sous-vêtements. La It girl a imaginé une toute nouvelle gamme pour l’été. Et comme toujours, la top a misé sur la sensualité et la féminité pour ses nouveaux ensembles.

Kim Kardashian a dévoilé une série de nouvelles photos pour présenter sa collection aux internautes. La jeune maman a donc joué les tops modèles en prenant la pose avec ses propres sous-vêtements sexy. On adore !

Kim Kardashian a annoncé la bonne nouvelle sur son compte Instagram. Sa nouvelle collection d’été SKIMS est enfin disponible ! L’ex de Kanye West accompagne aussi sa publication avec une série de photos inédites. Et surprise ! Nous pouvons alors la découvrir avec des ensembles torrides !

Pour cet été, la fashionista a misé sur les coupes moulantes et des tissus très transparents. Le combo parfait pour allier confort et sensualité ! Kim Kardashian se dévoile avec sa pièce préférée sur Instagram. Elle porte un body noir ultra moulant et transparent sur ses photos.

La brune sulfureuse affiche alors fièrement sa plastique de rêve avec son ensemble. Taille de guêpe, ventre plat, fesses rebondies… la bombe réunit tous les critères pour charmer ses nombreux abonnés ! Les internautes sont d’ailleurs plus d’1 millions à liker la nouvelle campagne SKIMS de la star. Il faut dire que son nouveau body lui va à la perfection !

Kim Kardashian a reçu des milliers de compliments de la part de ses admirateurs. Ces derniers sont tous unanimes : la nouvelle collection d’été de Kim Kardashian est splendide !

«Trop beau»,«Wow, j’adore», «Mais c’est sublime !», «Tu gères ! Je le veux !» peut-on ainsi lire parmi les réactions. De quoi faire plaisir à la jeune styliste ! Pas de doute, Kim Kardashian va encore connaître un joli succès avec ses vêtements Skims cet été ! Que pensez-vous de cette nouveauté ?

