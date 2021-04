Kim Kardashian : la jolie brune a fait craquer ses fans avec une photo en bikini

La star de l’Incroyable Famille Kardashian semble bien profiter de sa vie. Depuis l’annonce de son divorce, Kim Kardashian est toujours aussi active sur les réseaux sociaux.

C’est en femme fatale que la jeune maman a décidé de se dévoiler dans ses dernières photos sur Instagram. Kim Kardashian vient en effet de poster une série de photos d’elle en bikini.

Sa sexy attitude nous rappelle presque la jolie actrice Pamela Anderson ! Les nouvelles photos de Kim Kardashian ont fait sensation sur le réseau social ! Sans surprise.

Comme à chaque publication, la jeune femme a récolté des milliers de likes. On compte en effet pas moins de 5 millions de mention j’aime sur ses photos en bikini !

Autant dire que les fans sont totalement sous le charme. En effet, lorsque la jeune starlette de l’Incroyable Famille Kardashian dévoile ses formes sur les réseaux sociaux. On assiste souvent à une explosion de likes.

Mais aussi un raz-de-marrée de commentaires de la part des fans. Cette nouvelle publication ne fait donc pas exception à la règle.

D’ailleurs ses fans de la région de la République Dominicaine sont heureux de la savoir chez eux. Dans les commentaires, beaucoup lui souhaite donc la bienvenue.

«La plus belle» lui écrit aussi un autre fan. D’autres fans ont aussi complimenté la fille de la jeune femme, North pour sa coiffure. Sur une des photos, on découvre en effet la petite fille avec de très jolies tresses. Nous aussi on valide !