Kim Kardashian : la jeune femme a partagé des clichés avec toutes ses soeurs réunies

Que serait Kim Kardashian sans sa puissante famille ? Sur les réseaux sociaux, la fille de Kris Jenner a partagé plusieurs clichés en compagnie de toutes ses sœurs.

Kim Kardashian a toujours été très proche de sa famille. C’est d’ailleurs grâce à cette dernière qu’elle est parvenue à monter un empire et ainsi devenir milliardaire.

Il y a quelques heures, la jeune femme a posté deux superbes clichés d’elle et ses sœurs. Cette fois-ci, elles étaient toutes réunies, sans exception. Sur une première photo, on voit donc Kourtney, Khloé, Kylie et Kendall assise. Kim Kardashian se trouve bien entendu au milieu du cliché.

En guise de légende, la maman de North a écrit : «4 EVA EVA», que l’on traduit par «Pour toujours toujours». Le cliché a déjà récolté plus de 2,5 millions de Likes, rapporte Mcetv

Sur la deuxième photo, présente sur le même post, les cinq sœurs font ce qu’elles savent faire de mieux : un grand sourire. Quand il s’agit de faire des photos, les sœurs Kardashian-Jenner sont des professionnelles. Il y a peu, la tribu a donc organisé une petite soirée entre filles. Au programme : de l’alcool, des shooters et des fous rires à n’en plus finir.

Khloé Kardashian avait d’ailleurs expliqué qu’après avoir tout essayé, seule une bonne bouteille pouvait redonner le sourire à sa sœur. Rien que ça. Malgré ce qu’elle peut montrer sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian a donc beaucoup de mal à accepter sa rupture avec son mari, Kanye West.

Après 7 ans de mariage et 4 enfants, le couple mythique a donc décidé d’avancer seul. Une décision très lourde pour Kim Kardashian, qui va donc réapprendre à vivre sans un homme. Qui sait, peut-être retrouvera-t-elle l’amour dans les moins à venir ?