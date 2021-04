Kim Kardashian et le reste du clan Kardashian-Jenner se battent pour déterminer qui a la meilleure «génétique»

Kim Kardashian et le reste du clan se sont lancés dans une bataille de volleyball pour déterminer qui a les gènes les plus sportifs. Selon vous, qui a gagné?

La star de la télévision Kim Kardashian a été très en colère dans le dernier épisode de l’émission de télé-réalité familiale «Keeping Up With The Kardashians», au point de prétendre que son «sang bouillait», après que sa demi-soeur Kendall ait assuré que les sœurs Jenner, c’est-à-dire, elle et la femme d’affaires Kylie, avaient une génétique très particulière qui en faisait des gens plus «athlétiques», du moins par rapport au côté Kardashian du clan.

Les commentaires apparemment innocents de Kendall Jenner, fille de l’ancienne médaillée olympique Caitlyn Jenner, ont fini par déclencher une guerre entre les deux côtés de la famille qui, comme on peut le voir dans l’aperçu du chapitre susmentionné, a finalement conduit à la célébration. d’un match de volleyball pour régler le débat et déterminer qui a le plus grand talent inné pour le sport.

«En tant que sœurs que nous sommes, nous avons toujours été très compétitives, mais les paroles de Kendall, selon lesquelles les Jenners ont une meilleure génétique que les Kardashian, ont fait bouillir mon sang», déclare l’ex-épouse de Kanye West dans un extrait du programme.

«Nous n’avons peut-être pas une génétique privilégiée, mais nous nous sommes toujours battus plus dur pour être de bons athlètes. Nous sommes plus disciplinés, nous nous entraînons et nous nous soumettons à des routines», a défendu Khloé Kardashian dans ses déclarations.

Bien sûr, il est difficile de savoir si les sœurs aînées, Khloé et Kim Kardashian, travaillent plus dur ou ont un plus grand don pour l’activité physique, mais la vérité est que le parti susmentionné s’est terminé par une victoire éclatante de leur part. Etre vaincu par les Kardashians n’a pas bien plu à Kendall, qui n’arrivait toujours pas à croire au résultat à la fin de la rencontre.

«En matière de sport, j’ai toujours aimé gagner. Mon père a toujours eu beaucoup confiance en moi et en Kylie pour que nous soyons de bons athlètes. Je pense toujours que nous avons grandi avec ces gènes olympiques. Nous Jenners ayez-les», a-t-elle expliqué en s’excusant.