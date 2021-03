Kim Kardashian : encore mariée avec Kanye West, elle aurait eu une liaison avec le rappeur Drake

Kim Kardashian et Kanye West c’est, terminé. La star de Keeping Up with de Kardashians est donc libre. Et le rappeur Drake est peut-être intéressé.

Drake et Kim Kardashian se connaissent depuis très longtemps. Et depuis son divorce avec Kanye West, la sœur de Kylie Jenner est célibataire.

En effet, le couple battait de l’aile depuis un bon moment. Et c’est en février 2021 qu’ils ont annoncé leur séparation. Kanye West ne voudrait plus du tout entendre parler de son ex-femme. La voie serai donc libre pour Drake ?

En effet, l’interprète de «God’s Plan » semblerait très intéressé par Kim Kardashian. Et ce n’est pas la première fois que le rappeur lui montre son intérêt.

Il a déjà insinué avoir eu une relation avec elle dans son titre «Wants and Needs» sorti en 2021. Une liaison qu’il aurait eu pendant qu’elle était mariée à Kanye West.

Un informateur a alors confié au site Heat : «Drake n’a jamais compris ce que Kim voyait en Kanye. Il disait pendant des années qu’il n’était pas le bon gars pour elle et que tout se terminerait en larmes«.

Et d’après lui, le Canadien aurait sauté sur l’occasion depuis que son divorce a été prononcé. Il lui aurait donc envoyé des messages et demander de se voir.

Mais la jolie brune n’est pas encore tout à fait prête à se lancer dans une nouvelle romance. Elle a peur d’aller trop vite et veut attendre que son divorce se termine. Toutes ces histoires autour de Kim Kardashian et Drake ne sont que des rumeurs. Car le principal intéressé n’a jamais réagit à ces déclarations.

Seule sa chanson laisse laisse le doute planer sur cette romance. Extrait de son dernier EP Scary Hours 2, Drake en dit un peu trop sur sa relation avec Kim Kardashian.

En effet, on peut entendre les phrases : «Ouais, je devrais sans doute me rapprocher de Yeezy, j’ai besoin de Jesus/Mais dès que je vais confesser mes péchés, il ne va pas nous croire».

Ce qui laisse donc supposer qu’une possible romance a eu lieu pendant que la star était encore mariée. Ce qui n’a pas manqué de faire réagir Kanye West qui dément les accusations.

Il déclare alors : «Le fait que les gens lancent des rumeurs laissant entendre que tu as couché avec ma femme et que tu ne dises rien. Ça ne le fait pas.»

Et pour en avoir le coeur net, le média Gossip of the City a donc contacté Drake. Et lui ont demandé s’il allait recontacter Kim Kardashian maintenant depuis l’annonce de son divorce. Ce à quoi il a répondu «évidemment».

Il faut dire que cette situation est très ambiguë. Mais c’est bien Drake qui laisse planer le doute avec sa chanson.