Kim Kardashian : en plein divorce, elle veut tout faire pour avoir son diplôme de droit !

Il y a plusieurs années déjà, Kim Kardashian a décidé de se lancer dans des études de droit. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle fait tout pour obtenir son diplôme. Elle est vraiment à fond malgré son divorce.

Dans une interview accordée à WWD, Kim Kardashian a donné des infos au sujet de ses futurs projets. Pour l’instant, elle ne veut pas ouvrir une nouvelle entreprise. Elle veut à tout prix obtenir son diplôme en droit.

Kim Kardashian a révélé : «Je veux finir ça, avant de me connecter à autre chose». Dans une interview accordée à Vogue, elle a expliqué qu’elle avait beaucoup d’intérêt pour la justice.

Kim Kardashian a raconté : «La Maison Blanche m’a appelée en tant que conseillère pour aider à réformer le système de justice pénale. Et je suis assise dans la salle Roosevelt avec un juge qui a condamné des criminels».

La candidate de télé réalité a poursuivi : «Et beaucoup de personnes très puissantes et je suis là, en me disant ‘oh merde’. J’avais besoin d’en savoir plus. Je pouvais dire ce que j’avais à dire sur le côté humain».

Kim Kardashian a aussi expliqué : «Et sur les raisons pour lesquelles cet emprisonnement était si injuste. Mais j’avais avec moi des avocats qui pouvaient appuyer tout cela avec des faits dans le dossier. […]»

La maman a aussi avoué : «J’ai toujours connu mon rôle. Mais j’avais juste envie de pouvoir me battre pour des gens qui ont payé leur dû à la société. Je voulais me battre pour réparer le système«.

L’ex de Kanye West a conclu : «Et je me disais que si j’en savais plus, je pourrais en faire plus». Une chose est sûre, elle est vraiment fan de ce Monde-là Ses fans espèrent qu’elle obtiendra son diplôme. Affaire à suivre !