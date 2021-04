Kim Kardashian : elle s’est affichée vraiment adorable avec tous ses enfants !

Depuis quelque temps déjà, Kim Kardashian vit une période assez compliquée. Pour rappel, elle a demandé le divorce avec Kanye West. Désormais, elle a décidé de se consacrer seulement à ses enfants. Ces derniers font son plus grand bonheur.

Ce samedi 10 avril, Kim Kardashian a dévoilé plusieurs photos vraiment adorables sur son compte Instagram. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle n’a pas manqué de faire sensation auprès de ses abonnés.

Dans un 1er temps, Kim Kardashian a pris la pose avec ses deux derniers enfants : Psalm et Chicago. Cette dernière a affiché son plus beau sourire tandis que son petit frère est resté de marbre.

Sur la photo suivante, la jeune femme a dévoilé un cliché avec ses deux garçons, Psalm et Saint. Ce dernier s’est affiché très heureux aux côtés de sa maman vêtu d’une chemise très colorée et d’un jean assez large.

Pour finir, la jolie brune a aussi posté une photo où elle s’est montrée avec ses quatre enfants. North a pris la pose aux côtés de ses frères et sa sœur, ainsi que de sa maman. Ils ont tous fait l’unanimité sur la Toile.

En légende de ses photos Instagram, Kim Kardashian a aussi écrit : «Tucked in tight, it’s my heart where you’ll stay. Tomorrow I’ll love you even more than today.»

À traduire par «Caché serré, c’est mon cœur où vous resterez. Demain, je vous aimerai encore plus qu’aujourd’hui«. Une adorable déclaration d’amour qui n’a pas manqué de faire fondre ses fans sur le réseau social.