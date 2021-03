Kim Kardashian : elle fait une soirée pizza avec ses enfants Saint et Norh West

Pour le plus grand bonheur de ses millions de fans, Kim Kardashian vient de partager deux nouvelles photos sur Instagram. Elle dévore des pizzas avec ses enfants Saint et North West !

Vendredi 12 mars 2021, Kim Kardashian a donc récidivé en partageant de nouveaux clichés exclusifs avec ces petits bouts de chou. On adore !

Très active sur les réseaux sociaux, Kim Kardashian fait le bonheur de ses millions de fans. Avec elle, ils n’ont pas vraiment le temps de s’ennuyer. Il y a peu, la très célèbre femme d’affaires américaine a donc alimenté son profil Instagram de deux nouvelles photos inédites. Et ses fans s’en réjouissent !

Sur la première, on la voit donc dévorer une énorme part de pizza avec sa fille North West. Habituée à prendre la pose devant l’objectif, la petite fille de 7 ans dévoile alors son plus beau sourire. Elle semble vraiment passer un bon moment aux côtés de sa mère.

Sur le second cliché, on aperçoit Kim Kardashian, toujours avec une très grosse part de pizza à la main, savourer son repas avec son fils Saint West. Ce dernier ne regarde pas l’objectif et tire la langue ! Il semble avoir d’autres préoccupations que de manger de la pizza.

Sous le charme, les internautes ont alors une fois de plus réagi en masse au nouveau post de leur idole. Celui-ci cumule d’ores et déjà près de 3 millions de mentions «j’aime» ! Oui, vous avez bel et bien entendu.

Une chose est sûre, le trio n’a pas fini de faire parler de lui sur la Toile. On vous laisse découvrir les clichés disponibles sur le compte Instagram de la star !