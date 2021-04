Kim Kardashian désormais milliardaire : voici ce qu’elle pense du reste de la famille

Comme sa soeur Kylie Jenner avant elle, Kim Kardashian vient de passer le cap du milliard et a donc été mentionnée dans le prestigieux classement du magazine Forbes, lequel réunit chaque année les personnalités les plus riches au monde. Et la star de télé-réalité a désormais admis au micro de TMZ qu’elle s’attend à voir sa famille entière passer ce cap un jour.

Interrogée sur le prochain membre de son clan qui pourrait devenir milliardaire, elle a tout simplement répondu : «Nous tous.» Quant à son ressenti actuel, Kim a partagé : «Je me sens bénie.»

Selon Forbes, la belle brune a passé ce cap grâce à ses entreprises KKW Beauty et SKIMS, mais aussi grâce à ses projets de télé-réalité et à ses sponsors.

Côté coeur, Kim est en plein divorce avec son mari Kanye West, et il a récemment été révélé que le couple essayait ne pas se précipiter dans ce processus.

La star de télé-réalité et son mari ont décidé de rompre après 7 ans de mariage en février dernier, et il a désormais été dévoilé que les discussions entre l’ancien couple se déroulaient plutôt bien pour le moment. Une source a confié à US Weekly : «Kim va bien, elle y va doucement.»

Le fameux couple n’a pas encore partagé de communiqué officiel concernant leur divorce, toutefois il a récemment été annoncé que Kim souhaitait détailler leur rupture lors d’une interview avec Oprah Winfrey.

Un informateur a déclaré au Sun on Sunday : «Kim se prépare à un entretien très profond avec Oprah, durant lequel elle se confiera sur son divorce. Elle ressent le besoin d’en parler au public et d’être honnête à propos de ce qu’il s’est vraiment passé entre Kanye et elle, et de répondre à toutes les rumeurs qui circulent. Elle reste patiente et ne veut pas que l’interview de Meghan (Markle, NDLR) ne fasse de l’ombre au sien, mais elle compte vraiment le faire et elle aimerait qu’il y ait deux parties. Cela aura surement lieu quand le divorce sera finalisé.»