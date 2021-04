Kim Kardashian a les réactions les plus relatables en regardant «Bridgerton»

On dirait que Kim Kardashian est une fan de Bridgerton comme tout le monde. Découvrez ses réactions!

Kim Kardashian, 40 ans, et dont les fans ont été surpris d’entendre est la deuxième plus petite de ses sœurs car elle mesure 1,59 m, ce qui en pieds mesure 5 pieds 2 pouces, vient de commencer à regarder la série à succès Netflix de Shonda Rhimes Bridgerton – et ses réactions à l’émission sont si relatables en suivant les traces de millions de personnes pendant la quarantaine.

Un énorme 82 millions de foyers ont regardé l’émission au cours de l’année écoulée, et maintenant, Kim Kardashian commence son propre voyage à travers la série. Bien qu’elle n’ait pas précisé dans quelle mesure elle était entrée dans l’émission, l’entrepreneur a regardé au moins les quatre premiers épisodes, comme en témoignent ses médias sociaux le dimanche 28 mars.

Un fan de Bridgerton (comme tout le monde)

«Ça arrive enfin !!!» Kim Kardashian a écrit dans un post avec une photo des personnages Simon Bassett (Regé-Jean Page) et Daphne Bridgerton (Phoebe Dynevor) se rapprochant sur son écran de télévision. «Je ne vais pas bien !!!!» elle a ajouté plus tard sous une photo du couple dansant.

Kim Kardashian partage quatre enfants avec Kanye West (filles North West et Chicago et fils Psalm et Saint), mais s’est blottie avec deux de ses copines, Stephanie Shepherd et Tracy Romulus, alors que les filles regardaient le spectacle avec des verres à vin à la main.

Alors que la soirée de visionnage du magnat de la KKW Beauty se poursuivait, elle a écrit: «Que se passe-t-il?!?!» pendant que le couple dansait. «Je ne suis pas en train de pleurer!»

Juste avant que le couple ne partage son baiser tant attendu dans le quatrième épisode, la propriétaire de la beauté KKW a déclaré: «Embrasse-la!» avec le groupe de femmes partageant des cris excités quand cela s’est produit.

Il n’est pas surprenant que la deuxième saison de Bridgerton ait déjà été éclairée, les membres de la distribution de la série passant déjà par des essayages de costumes avant de se réunir pour filmer de nouveaux épisodes.

Le couple heureux de la série, Daphné et Simon, prend le relais la saison prochaine tandis que le frère aîné de Daphné, Anthony, joué par Jonathan Bailey, a sa propre histoire d’amour à raconter.

Même si Anthony n’était pas le personnage le plus populaire de la première saison, cela signifie qu’il y a beaucoup de place pour se développer dans les prochains épisodes. La saison suivra au moins partiellement les événements du livre, Le vicomte qui m’aimait, de Julia Quinn.

L’avenir de Kim en tant qu’avocat

Quant à Kim Kardashian, cette soirée de visionnage ressemble à une pause bien méritée pour la star, qui étudie actuellement pour devenir avocate après son divorce avec Kanye West.

Dans un épisode récent de L’incroyable famille Kardashians, la mondaine a montré aux fans les tenants et les aboutissants de sa routine d’étude, qui comprend 10 à 12 heures de travail dédié chaque jour.

Heureusement, elle a organisé une fête surprise après avoir passé son «baby bar», un test rigoureux de plusieurs heures pour les étudiants de première année en droit.