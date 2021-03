Kim Kardashian a encore fait chavirer le coeur de ses fans en postant une photo torride

Même en plein divorce, Kim Kardashian continue d’affoler la Toile avec ses looks sexy ! La brune sulfureuse a dévoilé sa plastique de rêve avec une robe très moulante sur Instagram. Et le résultat n’a laissé personne indifférent !

Hier, Kim Kardashian a encore frappé très fort ! En effet, la jeune maman a partagé une série de photos torrides pour montrer sa tenue du jour. La fashionista a craqué pour une robe très moulante comme elle les aime tant ! Elle montre ainsi sa platique de rêve sans complexe !

Kim Kardashian pose comme une vraie top modèle. Elle prend soin de montrer sa poitrine XXL et sa taille de guêpe. Côté make up, la bombe aborde un look glowy qui lui va à ravir. Elle laisse aussi ses cheveux détachés pour garder un effet naturel. Et c’est canon !

La it girl a encore fait trembler la Toile avec sa photo Instagram. En effet, elle récolte plus de 1,8 million de likes en quelques heures à peine. Mais ce n’est pas tout ! Les internautes sont aussi nombreux à la complimenter pour cette jolie tenue. Et ces derniers sont unanimes : la top est toujours aussi belle !

«canon», «Splendide», «La queen», «Tu es la meilleure Kim», «Belle comme toujours», «Wow, ce look est parfait» peut-on ainsi parmi les réactions. Kim Kardashian est donc rassurée ! En effet, la bombe fascine toujours autant les internautes avec ses photos sexy ! Et la top vient encore de faire un sans-faute avec sa robe ultra moulante !

Comme quoi, la jeune femme ne se laisse pas abattre par son divorce ! Kim Kardashian préfère se mettre en avant pour continuer à séduire ses fans. Alors qu’elle sera sa prochaine folie ? Affaire à suivre !