Khloé Kardashian : la belle s’affiche presque nue sur Instagram !

Ce jeudi 8 avril, Khloé Kardashian a répondu aux haters avec plusieurs publications sur son compte Instagram. La sœur de Kim Kardashian a décidé de prouver qu’elle avait un corps très musclé, sans retouche Photoshop.

Dans un 1er temps, la sœur de Kim Kardashian a partagé une vidéo de son corps. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’elle apparait musclé avec un ventre très plat et des abdos. Elle s’est affichée seulement en culotte pour le prouver.

Afin de cacher sa poitrine, la sœur de Kim Kardashian a mis ses mains devant ses seins. Sur les posts suivants, Khloé Kardashian a dévoilé une nouvelle fois son corps lors d’un live. Elle prouve donc qu’elle n’a eu recours à aucun filtre.

Par la suite, Khloé Kardashian a partagé un message très poignant. Elle a pris la parole au sujet des critiques qu’elle reçoit très souvent à cause de son corps. La jeune femme s’est mise à nue pour ses fans. Elle a confié : «La photo qui a été postée cette semaine est magnifique. Mais en tant que personne qui a lutté avec l’image corporelle toute sa vie, quand quelqu’un prend une photo de vous qui n’est pas flatteuse«.

«Ou sous un mauvais éclairage. Ou qui ne capture pas votre corps tel qu’il est après avoir travaillé si dur pour y arriver. Et ensuite le partage avec le monde, vous devriez avoir le droit de demander qu’il ne soit pas partagé«.

La sœur de Kim Kardashian a balancé : «Quel que soit qui vous êtes. En vérité, la pression, le ridicule et le jugement constant de toute ma vie pour être parfaite et pour répondre aux normes d’autrui sur mon apparence ont été trop difficiles à supporter».

La sœur de Kim Kardashian a dévoilé les critiques qu’elle reçoit : «Khloe est la grosse sœur’ ; ‘Khloe est la sœur moche’ ; Son père ne doit pas être son vrai père parce qu’elle a l’air si différente’ ; ‘La seule façon dont elle aurait pu perdre ce poids a dû être possible grâce à une intervention chirurgicale.’ Dois-je continuer ?».

La sœur de Kim Kardashian a balancé : «Oh, mais qu’importe ce qu’elle ressent. Parce qu’elle a grandi dans une vie privilégiée. Elle participe à une émission de télé-réalité, alors elle a signé pour tout ça».

«Je ne demande bien sûr pas de sympathie. Mais je demande à être reconnue comme un être humain. Je ne suis pas parfaite. Mais je vous promets que j’essaye tous les jours de vivre ma vie le plus honnêtement possible et avec empathie et gentillesse».

La sœur de Kim Kardashian a révélé : «Cela ne veut pas dire que je n’ai pas commis d’erreurs. Mais je ne vais pas mentir. C’est presque insupportable d’essayer de respecter les normes impossibles que le public a fixées sur moi (…)».

Avec MCETV